F1 ikona David Coulthard (55) u Zagrebu: 'Tu sam na medenom mjesecu, dočekao me i dres...'

Zagreb će ovog vikenda osjetiti prave čari Formule 1, a Vukovarskom ulicom jurit će Red Bullov bolid iz 2011., a vozit će ga legendarni David Coulthard koji je tijekom karijere osvojio 13 utrka. Cijeli spektakl odvija se u klopu Red Bull Showruna koji se tijekom subote kada posjetitelji mogu posjetiti paddock, a glavni događaj počinje u nedjelju u 14 sati.

Osim legendarnog Coultharda, zagrebačka publika moći će vidjeti nevjerojatne vratolomije na dva kotača koje izvodi Arūnas Gibieža, driftanje i spinning će izvoditi popularni Drift Brothers i Sam Sam. Uz Coultharda, bolid će voziti i bivši vozač Patrick Friesacher u Visa Cash App Red Bull bolidu.

- Kao bivši vozač, ponosan sam što sam i dalje dio Red Bullova putovanja. Za mene je sjajna prilika doći u ovaj predivan grad i biti dio Showruna te ponovno sjesti u bolid koji mi je dobro poznat, jedan od onih iz V8 ere. To je pobjednički bolid iz Vettelove ere i prava proslava povijesti Red Bull Racinga, priče koja se nastavlja i danas - počeo je Coulthard na konferenciji za medije te nastavio:

Foto: Luka Tunjić/24sata

- Zajedno s kolegama, mlađim sportašima oko mene, veselim se što ćemo prirediti pravi šou na ulicama za sve koji vole Formulu 1 ili su samo znatiželjni vidjeti različite oblike na dva i četiri kotača. U pravom Red Bull stilu, to je događaj za ljude, dar svima da proslave svoj grad, a snimke će obići međunarodne medije. Hvala svima što su nam omogućili dolazak.

Koliko utrka Formule 1 godišnje propuštate kao TV komentator?

- Odradim oko 16 utrka, tako da ovisi o tome gdje sezona završava. Još nismo sasvim sigurni hoćemo li godinu završiti kako je planirano u Kataru i Abu Dhabiju, to ćemo uskoro saznati.

Zagrebačke ulice nisu iste kao staze na kojima se voze utrke Formule 1 pa samim time ni priprema bolida nije ista. Koji su glavni izazovi?

- Patrick radi većinu tog posla jer je mlađi i talentiraniji u tom dijelu, pa je on vjerojatno najbolja osoba za odgovor - rekao je DC.

- Bolid se podiže znatno više u zrak nego za stazu i dodaje se više hlađenja. Kod Showruna je staza često dugačka oko jednog kilometra, a kada radite startove, „donute” ili „burnoute”, bolid Formule 1 dobiva hlađenje samo dok se kreće velikom brzinom. Čim stanete, temperatura raste izuzetno brzo i na to morate jako paziti - objasnio je Friesacher.

- S ovim smo bolidima obišli cijeli svijet. Zvuk je pravi V8. Prvi smo put u Hrvatskoj i Zagrebu i sjajno je što ljudi mogu vidjeti F1 bolid iz tolike blizine, doći do njega, dotaknuti ga i fotografirati se s Davidom i ostalima. Ovdje smo da Formulu 1 približimo ljudima.

Osvrnuli su se na stazu u Zagrebu koju su pohvalili, a spektakl se vozi od od Trga Stjepana Radića 4 do Plitvičke ulice 34, odnosno, od Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski do Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

- Staza o kojoj smo jučer razgovarali izgleda kao jedna od boljih koje smo imali. U smislu prostora za izvođenje programa, ima jako puno mjesta - govori Coulthard, a Elias Hountondji, jedan od Drift Brothersa se nadovezao:

- Da, staza u Zagrebu je fantastična, gotovo kilometar u svakom smjeru, s pet ili šest prometnih traka širine. Nama u driftu, koji imamo problem s vožnjom u ravnoj liniji, to jako odgovara. Široka cesta, velika križanja i otoci na početku daju nam sjajnu priliku da pokažemo što je drift, mlada disciplina u autosportu na četiri kotača.

- Posebno nam je drago što koristimo snagu i doseg Formule 1 kao vrhunca motosporta kako bismo publici približili i drift. Miroslava sam upoznao prije 11 godina na drift događaju u Krškom u Sloveniji. Motosport svijet je malen, svi se ponovno sretnemo i govorimo istim jezikom.

Koliko ovakvih Showrun događaja odradite godišnje?

- Mi u ovom formatu odradimo četiri ili pet godišnje, ali Patrick ih s F1 bolidom ima znatno više - kaže Hountondji, a Friesacher je dodao:

- Mislim da smo ove godine odradili oko 15 Showruna, dakle prilično mnogo.

Coulthard naglašava kako Showrunovi privlače mnogo publike i da svakog puta bude sve veći i veći interes publike.

- Potražnja je ogromna. Vidio sam popis gradova za iduću godinu; interes raste diljem svijeta. Bili smo na Pennsylvania Avenue u Washingtonu, ispred Bijele kuće, a sada smo u Zagrebu. Ovi V8 bolidi – RB7 i RB8 koje koristimo posljednjih godina – trebali su već biti u mirovini jer za F1 bolid ne možete samo otići u lokalnu garažu i kupiti dijelove. No ekipa ulaže ogroman trud da ih održi spremnima za vožnju jer je interes publike golem. To pokazuje da motosport ne izlazi iz mode.

Što od ovog spektakla mogu očekivati ljudi koji inače ne prate motosport?

- Ovo je slavlje onoga što čovjek i stroj mogu napraviti zajedno. Za nekoga tko prijevoz vidi samo kao ulazak u tramvaj, autobus ili na stražnje sjedalo auta, ovo pokazuje što je sve tehnički moguće. Vozilo je produžetak tijela; bez čovjeka ne radi ništa. U svijetu koji ide prema automatizaciji i umjetnoj inteligenciji, ovo slavi ljudsku vještinu u kombinaciji s čistom snagom stroja - kaže legendarni DC.

Pratite li nogomet? Danas Škotska igra u Ljubljani, jeste li razmišljali o odlasku?

- Pratio sam utakmicu u Miamiju kad je Škotska igrala protiv Brazila. Nakon četiri minute cijela je Škotska shvatila kako stvari stoje u nogometu, izgubili smo 4-0. Ponosan sam Škot, ali ovdje sam u Zagrebu sa suprugom. Vjenčali smo se u srpnju i nismo još imali pravi medeni mjesec, pa je ovo dio našeg bračnog putovanja, vodim je na Showrun.

Aras Gibieža na press konferenciji pojavio se u hrvatskom nogometnom dresu. Nosite novi dres hrvatske reprezentacije, koja je priča iza toga?

- Ušao sam u hotelsku sobu i dres me dočekao na krevetu, s mojim imenom na leđima. Sreća da ga nisam dobio dan ranije jer sam letio u avionu punom škotskih navijača. Jedino me zbunio broj 2 na leđima, pitao sam se tko je onda dobio jedinicu - objasnio je.

- I ja sam imao dres u sobi, samo nisam gledao broj, ali ga je supruga odmah obukla i izgledao je sjajno - dodao je Coulthard.

Zagrebačkim ulicama projurit će i Rimčeva Nevera R, a iza volana bit će testni vozač Miroslav Zrnčević, popularniji Mrgud.

- Za razliku od F1 bolida, mi smo nešto tiši dok ne krenemo, ali ubrzanje je nevjerojatno. Postiže ubrzanje od čak od 0 do 60 milja na sat (oko 96 km/h) stiže za 1,66 sekundi - rekao je te dodao:

- Iznimno nam je drago što kao Bugatti Rimac sudjelujemo u ovom showu koji prvi put dolazi u Hrvatsku. Bit ćemo na stazi s modelom Rimac Nevera R, koji razvija 2107 konjskih snaga. To je automobil koji drži brojne svjetske rekorde. Imat ću čast voziti Neveru R pred domaćom publikom u Zagrebu. S jedne strane to je velika čast, a s druge nosi određenu dozu treme jer treba opravdati očekivanja uz ovako sjajnu ekipu vozača.

Foto: Luka Tunjić/24sata

- Naš osnivač Mate Rimac također je krenuo iz drifta, tako da se na neki način krug zatvara ovim događajem. Svi smo mi nekad počinjali na ulici, a sada to radimo potpuno legalno i organizirano pred publikom.

Za kraj, svatko je dao savjet mlađim talentima koji sanjaju karijeru u motosportu.

- Prva i najvažnija stvar je odgovarajuća zaštitna oprema i sigurnost. Upravo se vraćam nakon četiri mjeseca pauze zbog ozljede; ovo mi je prvi nastup od lipnja. Sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu, posebno na dva kotača. Drugo – uživajte u tome, krenite s biciklom ili manjim motorom, vježbajte s iskusnijima i idite korak po korak - rekao je Gibieža.

- Potrebna je ogromna strast i rad. Danas djeca kreću u karting već s četiri ili pet godina, a s 12 već imaju ozbiljno iskustvo rada s mehaničarima i inženjerima. Sport je naporan, bit će i teških dana, ali najvažnije je zadržati pozitivan stav, sanjati i voljeti ono što radite - govori Friesacher.

Legendarni Coulthard posebno je naglasio koliko je radna etika kod individualca bitna za uspjeh.

- Morate uživati u procesu jer u motosportu puno češće gubite nego što pobjeđujete. Čak i Lewis Hamilton, najuspješniji vozač u povijesti, ima znatno više izgubljenih nego dobivenih utrka. Ako vozite samo zbog dobrih dana, nećete razviti mentalnu otpornost za vrhunsku razinu - objasnio je i nastavio:

- Imam sina od 17 godina koji se natječe u formuli (GB4) i iz uloge roditelja vidim koliko je to zahtjevno. Na kraju dana sve se svodi na radnu etiku. U svijetu uvijek postoji netko jednako talentiran kao vi; razliku čini samo to koliko ste spremni naporno raditi. Ako netko misli da će uspjeti samo zato što ima novca ili san, primjeri iz povijesti F1 pokazuju da novac sam po sebi ne donosi pobjede.

- Danas mnogi mladi gledaju videozapise na društvenim mrežama i pokušavaju raditi opasne stvari na javnim cestama radi pregleda. To je pogrešan put. Javna cesta nije mjesto za to. Ako želite u ovaj sport, kupite bazični auto za stazu, uložite u sigurnost i učite od iskusnijih. U današnjem motosportu morate biti 90 posto menadžer i marketinški stručnjak, a tek manji dio otpada na samu vožnju. Ako vam se ne otvori mjesto vozača – a u F1 ima mjesta za samo dvadesetak ljudi na svijetu – u ovom sportu rade tisuće inženjera, mehaničara i stručnjaka. Postoji mnogo načina da postanete dio te obitelji - zaključio je Hountondiji.