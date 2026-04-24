F1 se vraća na kultnu stazu

Turski autodrom Istanbul Park vratit će se u kalendar Formule 1 od 2027. nadalje na najmanje pet godina, priopćilo je u petak tursko predsjedništvo.

Turci su pregovarali oko povratka kultne staze u kalendar utrka za naslov svjetskog prvaka, ali od 2022. naišli su na probleme zbog desetaka milijuna dolara potrebnih za osiguranje dogovora koji su ostali konkurenti poput Katra mogli financirati.

Staza na azijskoj strani najmnogoljudnijeg turskog grada popularna je među vozačima i navijačima, ali posljednji put je bila domaćin utrke 2021. kao zamjena tijekom pandemije Covid-19. Također je bila domaćin velikih nagrada između 2005. i 2011., kao i 2020.

Te je godine Lewis Hamilton u Istanbulu osigurao svoj sedmi naslov svjetskog prvaka i time je izjednačio rekord Michaela Schumachera. Valtteri Bottas je tamo 2021. ostvario svoju zadnju pobjedu u karijeri. Finac je slavio ispred Maxa Verstappena i Sergia Pereza u RedBullu. Hamilton je u toj utrci startao s 11. mjesta, a utrku je završio na petom mjestu. Bila je to jedna od ključnih utrka u borbi za naslov svjetskog prvaka 2021. kada je po prvi puta u karijeri svjetski prvak postao Max Verstappen.