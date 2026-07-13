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FA smiruje: Nema problema između Tuchela i Bellinghama

Piše Bruno Lukas,
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FA smiruje: Nema problema između Tuchela i Bellinghama
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Engleski nogometni savez umiruje situaciju nakon javne razmjene izbornika Thomasa Tuchela i zvijezde Judea Bellinghama, tvrdeći da nema problema između igrača i izbornika

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Nakon pobjede Engleske 2-1 nad Norveškom u produžecima za prolaz u polufinale Mundijala, Thomas Tuchel je izjavio da njegova momčad 'nije bila dovoljno brza, bila je neuredna i imala sreće'.

Strijelac oba gola, Jude Bellingham, uzvratio da izbornik 'možda ne zna kako je igrati u ovakvim uvjetima' i pohvalio sposobnost Engleske da pobijedi na ružan način. 

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Engleski nogometni savez (FA) brzo je reagirao, napomenuvši da Bellingham nije bio upoznat s punim kontekstom Tuchelovih komentara jer je izbornik u svlačionici pohvalio igrače, ali istovremeno izrazio razočaranje nekim elementima izvedbe.

Tuchel je na kasnijoj konferenciji za medije bio pun pohvala za Bellinghama.

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Foto: Profimedia

- Izvedba svjetske klase od igrača svjetske klase u ključnim trenucima. Apsolutno vrhunski - rekao je.

- Nitko ne tvrdi da nisam impresioniran uloženim trudom i predanošću. Ali ja sam i nogometni trener i mislim da možemo igrati bolje . dodao je. 

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FA tvrdi da su Tuchel i Bellingham i dalje na istoj valnoj duljini te da će usko surađivati u pripremi za polufinale protiv Argentine u srijedu u Atlanti.

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