Haaland s virozom igrao u četvrtfinalu: 'Bio je gotov...'

Erling Haaland (25) bio je sjena samog sebe u susretu četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške (2-1), a za to postoji medicinski razlog.

Bivši napadač Premier lige Tony Cascarino otkrio je da je na poluvremenu dobio poruku kako Haaland 'očito nije dobro' i da pati od viroze.

- Fizički nije djelovao dobro. Izašao je iz igre, a nije se radilo o ozljedi. Pretpostavljam da je točno ono što sam čuo — mučila ga je bolest - rekao je Cascarino u emisiji.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Haaland je imao tek dva slaba udarca glavom koja je Pickford lako obranio, a u ključnom trenutku i bio je u središtu kontroverze kad je zbog njegova prekršaja poništen norveški gol.

Norveški izbornik Stale Solbakken potvrdio je situaciju.

- Nije bila teška odluka izvaditi ga jer je bio gotov. Vjerojatno sam ga trebao izvaditi i deset minuta ranije. U drugom poluvremenu dobio je i udarac u mišić, što se kombiniralo s umorom. Ali učinio je sve što je mogao, postigao je sedam golova u pet utakmica i imao fantastično Svjetsko prvenstvo - rekao je norveški izbornik.