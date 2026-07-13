Blijeda izvedba Erlinga Haalanda u četvrtfinalu protiv Engleske imala je medicinski razlog, zvijezda Manchester Cityja bolovala je od želučane viroze koja se proširila norveškim taborom
Haaland s virozom igrao u četvrtfinalu: 'Bio je gotov...'
Erling Haaland (25) bio je sjena samog sebe u susretu četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške (2-1), a za to postoji medicinski razlog.
Bivši napadač Premier lige Tony Cascarino otkrio je da je na poluvremenu dobio poruku kako Haaland 'očito nije dobro' i da pati od viroze.
- Fizički nije djelovao dobro. Izašao je iz igre, a nije se radilo o ozljedi. Pretpostavljam da je točno ono što sam čuo — mučila ga je bolest - rekao je Cascarino u emisiji.
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Haaland je imao tek dva slaba udarca glavom koja je Pickford lako obranio, a u ključnom trenutku i bio je u središtu kontroverze kad je zbog njegova prekršaja poništen norveški gol.
Norveški izbornik Stale Solbakken potvrdio je situaciju.
- Nije bila teška odluka izvaditi ga jer je bio gotov. Vjerojatno sam ga trebao izvaditi i deset minuta ranije. U drugom poluvremenu dobio je i udarac u mišić, što se kombiniralo s umorom. Ali učinio je sve što je mogao, postigao je sedam golova u pet utakmica i imao fantastično Svjetsko prvenstvo - rekao je norveški izbornik.
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