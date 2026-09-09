Fabjan brutalno zaprijetio Erslanu, Hrvat uzvratio: 'Statičan je, spor i oštećen'

FNC 33 održat će se u subotu 12. rujna u rasprodanoj Areni Zagreb, a završna konferencija za medije samo je dodatno podigla temperaturu uoči najveće priredbe u povijesti organizacije. Najviše pažnje očekivano su privukli Ivan Erslan (34 godine, 15-6-1) i Miran "Slo Rocky" Fabjan (41, 7-5), koji će odraditi jednu od najiščekivanijih borbi večeri.

Erslan se u FNC vraća nakon posljednjeg nastupa 2023. godine i četiri borbe u UFC-u. Hrvatski borac tvrdi da se u međuvremenu znatno promijenio.

- Organizacija je nevjerojatno narasla. Već se tada vidjelo u kojem smjeru ide. Mislim da onaj Ivan Erslan ne bi izdržao više od runde s ovim danas. Puno sam bolji, i psihički i fizički - rekao je Erslan.

Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

Fabjan mu je odmah upao u riječ.

- Neće ni ovaj Ivan Erslan izdržati više od runde.

Slovenski borac zatim je ponudio vrlo jasno predviđanje meča.

- Kada krene borba, Erslan postaje hrvač. Tražit će parter kao žedan čovjek vodu. Ako ne prebaci borbu u parter u minuti i pol, bit će nokautiran. Ako me sruši, dignut ću se prvi, drugi i treći put. Jedini izlaz iz kaveza mu je nokautiran, to vam garantiram - poručio je Fabjan.

Erslan smatra da se mora držati svog plana i ne ulaziti u borbu kakvu Fabjan želi.

- Ako se budem borio glupo, onda ću mu odgovarati. Ali ne mislim se boriti glupo. Mislim da je jednodimenzionalan, statičan, spor i oštećen. Ima svoju priliku, ali neće dobiti ono što želi. Bit će duga noć za njega - rekao je.

Na tvrdnje da mu je Fabjan svojim prozivkama ušao u glavu odgovorio je kako jedva čeka da završi razdoblje verbalnih prepucavanja.

- Dobro se osjećam, nisam nervozan i opušten sam. Dosta mi je priče i kamera. Hoću da se zatvore vrata kaveza pa da vidimo tko je bio u pravu.

Fabjan mu je na to pokazao šaku i poručio da će mu upravo ona "ući u glavu", na što je Erslan uzvratio podsjetivši ga na ranije poraze.

Jedna od tema bio je i Erslanov odnos prema trash talku.

- Nisam ni sada takav. Samo govorim ono što mislim i stojim iza toga. Mislim da njemu trash talk dobro dođe jer zapravo kaže ono što misli, a onda to opravdava trash talkom. Mislim da je jako pokvarena osoba i u subotu ćemo to ispraviti - rekao je Erslan.

Fabjan je uvjeren i da će imati veliku podršku zagrebačke publike.

- FNC publika me zna. Sa mnom je već godinama i kroz deset borbi. Uvijek su bili na mojoj strani i mislim da će biti i sada - rekao je Slovenac.

Posebno je zanimljiva bila i rasprava o Erslanovu ranijem odbijanju ponude UFC-a. Fabjan je prethodnih dana izjavljivao kako onaj tko odbije UFC ili strahuje od protivnika ili ima problema s dopingom. Erslan je na to odgovorio kako mu je riječ koju je dao Draženu Forgaču i FNC-u bila važnija od novca.

- Forgiju sam pružio ruku, ugovor nismo ni imali. Ne bih se mogao pogledati u ogledalo da sam njega ili FNC prevario i otišao u UFC. Nema tih para koje su veće od obraza. Poslije sam ponovno dobio ponudu koju bi malo tko odbio i opet je nisam prihvatio. Nisam razmišljao ni sekunde - rekao je.

Prije Erslana i Fabjana na konferenciji su govorili i akteri glavne borbe večeri. Darko Stošić (34, 23-8) pokušat će osvojiti FNC-ov pojas teške kategorije protiv aktualnog prvaka Hatefa Moeila (39, 17-4). Stošiću će to biti četvrti napad na pojas u karijeri, nakon dva pokušaja osvajanja KSW-ove titule i jednog ranijeg napada na FNC-ov naslov. Smatra da bi pobjeda protiv Moeila predstavljala krunu njegove karijere.

- Ovo mi jako puno znači. Iza mene su UFC, KSW i velike borbe, ali osvajanje ovog pojasa bila bi najveća pobjeda moje karijere - poručio je Stošić.

Moeil u Zagreb dolazi s nizom od 13 pobjeda i osam godina bez poraza. Stošić ga smatra jednim od najboljih europskih teškaša, ali upravo u tome pronalazi dodatnu motivaciju. Njih dvojica već su se borila prije desetak godina, kada je Moeil bio na samom početku profesionalne karijere. Sada će se ponovno susresti kao dva etablirana teškaša, a Stošić vjeruje da je nakon posljednjih kampova u najboljoj formi svoje karijere.

- Osjećam da je sada pravi trenutak. Ovo mi je treći kamp i treća borba u nizu, upravo ono što sam želio. Dobro sam trenirao, nisam imao ozljeda i osjećam se brzo i snažno - rekao je.

U drugoj borbi za naslov Đani Barbir (29, 8-1-1) branit će pojas srednje kategorije protiv Poljaka Piotra Strusa (38, 17-10-3). Barbir je naglasio da ga ne smatra nužno opasnijim od prethodnih protivnika, ali očekuje drukčiji tip borbe i poseban taktički izazov. Na završnom panelu pojavili su se i Hrvoje Sep (40, 13-2-1) te Ante Bilić (42, 34-6). Njihov verbalni okršaj također nije prošao mirno. Sep se našalio kako mu FNC ponovno daje "loše dečke", dok je Bilić uzvratio nizom provokacija i najavio vrlo agresivan nastup.

Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

Forgač je pred priredbu izrazio veliko zadovoljstvo interesom publike.

- Arena je gotovo rasprodana. Izuzetno sam zadovoljan svime dosad i sada jedino što može poći po krivu jest vaganje. Ako sve prođe kako treba, imat ćemo deset predviđenih borbi - rekao je.

Smatra da će se o ovom fight cardu dugo govoriti.

- Napravili smo iskorake i uvijek se trudimo ponuditi nešto bolje. Mislim da će biti dosta prekida i puno uzbuđenja. Bilić protiv Sepa i Hatef protiv Stošića moji su glavni kandidati za borbu večeri - dodao je.

Odgovorio je čelnik FNC-a i na vječno pitanje hoćemo li opet u kavezu vidjeti legendarnog Mirka 'Cro Cop' Filipovića (51, 38-11-3).

- Mirko će biti u subotu na eventu pa ga možete i sami pitati. U stalnom smo kontaktu i naravno da je to naša velika želja.

Na konferenciji su sudjelovali i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. McGraw je govorila o projektu Freedom 250 i suradnji američkog veleposlanstva s FNC-om kroz sportsku diplomaciju.

Sve je tako spremno za FNC 33. Dvije borbe za naslov, povratak Erslana, njegov dugo najavljivani obračun s Fabjanom i puna Arena jamče večer s velikim očekivanjima.