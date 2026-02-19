Obavijesti

Sport

Komentari 0
POHVALE TRENERA COMA

Fabregas: Modriću mogu samo čestitati, što drugo? Fenomen je

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Fabregas: Modriću mogu samo čestitati, što drugo? Fenomen je
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Utakmica Milana i Coma koja se igrala sredinom tjedna završila je bez pobjednika, a jedan od najboljih na trener bio je hrvatski maestro, Luka Modrić

Admiral

Katalonski nogometni trener Cesc Fabregas pohvalio je Luku Modrića nakon što su u srijedu njihovi talijanski prvoligaši Como 1907 i Milan odigrali 1-1.

- Pravo je zadovoljstvo gledati ga kako igra. Čestitao sam mu, što sam mogao drugo. Ima 40 godina i još uvijek igra na ovom nivou - izjavio je Fabregas za televiziju DAZN nakon utakmice.

- Mi smo pokušavali vršiti snažan pritisak, uz fizički kontakt, a njemu je svejedno. Protiv dvojice, protiv četvorice, uvijek nađe rješenje. Igra vanjskim dijelom stopala, kontrolira loptu, okreće se, fenomenalan je, privilegija je imati ga u Serie A - dodao je.

TENZIJE NAKON UTAKMICE Allegri poludio na Fabregasa nakon isključenja: 'Ti si mulac koji je jučer postao trener...'
Allegri poludio na Fabregasa nakon isključenja: 'Ti si mulac koji je jučer postao trener...'

Modrić je na San Siru odigrao svih 90 minuta, što mu je bio 27 nastup od kada je ljetos došao iz Real Madrida.

Fabregas, 38-godišnji bivši vezni igrač Barcelone, Arsenala i Chelsea, zatražio je ispriku zbog svog nesportskog ponašanja tijekom utakmice u srijedu. Uhvatio je za majicu belgijskog veznjaka Alexisa Saelemaekersa kako bi spriječio njegov povratak u obranu, u akciji koja je izazvala protest ekipe Milana i završila isključenjem trenera Massimiliana Allegrija.

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

- Ispričavam se. Učinio sam nešto nesportski na što nisam ponosan. Malo sam ga povukao za dres u trenutku uzbuđenja zbog utakmice. Nadam se da to više nikada neću napraviti - izjavio je.

Gosti iz Coma su poveli u 32. minuti golom Nice Paza, a u 64. je izjednačio Rafael Leao.

Milan je drugi na ljestvici talijanskog prvenstva, sa sedam bodova manje od vodećeg Intera. Como, za koji je čitav susret odigrao hrvatski veznjak Martin Baturina, je šesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026