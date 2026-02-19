Fabregas: Modriću mogu samo čestitati, što drugo? Fenomen je

Katalonski nogometni trener Cesc Fabregas pohvalio je Luku Modrića nakon što su u srijedu njihovi talijanski prvoligaši Como 1907 i Milan odigrali 1-1.

- Pravo je zadovoljstvo gledati ga kako igra. Čestitao sam mu, što sam mogao drugo. Ima 40 godina i još uvijek igra na ovom nivou - izjavio je Fabregas za televiziju DAZN nakon utakmice.

- Mi smo pokušavali vršiti snažan pritisak, uz fizički kontakt, a njemu je svejedno. Protiv dvojice, protiv četvorice, uvijek nađe rješenje. Igra vanjskim dijelom stopala, kontrolira loptu, okreće se, fenomenalan je, privilegija je imati ga u Serie A - dodao je.

Modrić je na San Siru odigrao svih 90 minuta, što mu je bio 27 nastup od kada je ljetos došao iz Real Madrida.

Fabregas, 38-godišnji bivši vezni igrač Barcelone, Arsenala i Chelsea, zatražio je ispriku zbog svog nesportskog ponašanja tijekom utakmice u srijedu. Uhvatio je za majicu belgijskog veznjaka Alexisa Saelemaekersa kako bi spriječio njegov povratak u obranu, u akciji koja je izazvala protest ekipe Milana i završila isključenjem trenera Massimiliana Allegrija.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

- Ispričavam se. Učinio sam nešto nesportski na što nisam ponosan. Malo sam ga povukao za dres u trenutku uzbuđenja zbog utakmice. Nadam se da to više nikada neću napraviti - izjavio je.

Gosti iz Coma su poveli u 32. minuti golom Nice Paza, a u 64. je izjednačio Rafael Leao.

Milan je drugi na ljestvici talijanskog prvenstva, sa sedam bodova manje od vodećeg Intera. Como, za koji je čitav susret odigrao hrvatski veznjak Martin Baturina, je šesti.