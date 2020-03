'Fakini' zaslužuju jaku podršku: Protiv Benfice na Maksimiru!

Maestralnom pobjedom protiv Bayerna nakon penala (8-7) mladi nogometaši Dinama izborili su četvrtfinale Lige prvaka, a polufinale će imati osigurati na glavnom terenu zagrebačkog stadiona! Odluka je to kluba, uz dopuštenje Uefe, a izabranici Igora Jovićevića tako će moguće imati veliku podršku s tribina Maksimira.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako je prema rasporedu utakmica trebala biti u utorak, 17. ožujka s početkom u 14 sati na Hitrec Kacianu, potvrđeno vrijeme i mjesto odigravanja jest srijeda, 18. ožujka, s početkom u 18 sati na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO SLAVLJA

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prilika je to i za one koji rade, kako bi i nakon posla stigli doći podržati mlade nogometaše Dinama u lovu na polufinale elitnog europskog natjecanja. Cijene ulaznica još nisu poznate, a iz kluba poručuju kako će njihova cijena biti simbolična jer žele da što više ljudi dođe podržati dječake koji su to svakako zaslužili.

[UEFA YOUTH LEAGUE] #ZagrebačkiFakini će u četvrtfinalu Lige prvaka mladih igrati u Zagrebu protiv Benfice u srijedu 18.3. u 18 sati! Više na https://bit.ly/2IrEQYk Objavljuje GNK Dinamo Zagreb u Petak, 6. ožujka 2020.

Pod 'heštegom zagrebački fakini' predstavili su iz kluba spomenutu utakmicu jer Dinamo već dugo vremena nije imao toliko Zagrepčana, a taj im je nadimak dodijelio trener Jovićević koji ih jako dobro poznaje.