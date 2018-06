Federer: Pa Švicarska bi mogla osvojiti Svjetsko prvenstvo...

Nogomet je nezaobilazna tema ovih dana svugdje pa i u tenisu. Najbolji tenisači svijeta dali su svoje prognoze o favoritima Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Roger Federer u posljednje vrijeme često je aktivan na Twitteru. I on je veliki fan nogometa:

- Jedva čekam četvrtak. Švicarska bi mogla osvojiti - napisao je u odgovoru jednom fanu. Objektivnost mu je na razini...

can't wait for Thursday. Switzerland might win it 🧐