Sportaši trebaju odluku, naglasio je tenisač Roger Federer (39) za švicarsku televiziju Leman Bleu.

Olimpijske igre u Tokiju trebale bi početi za manje od mjesec dana, ali zbog pandemije korona virusa možda se neće održati.

- Ne znam što bih o tome mislio. Negdje sam između - rekao je Švicarac koji traži od organizatora OI da donesu konačnu odluku.

U Tokiju trenutačna epidemiološka situacija nije povoljna te su vlasti proglasile izvanredno stanje radi suzbijanja korona virusa.

- Radujem se olimpijskom nastupu i prilici da osvojim medalju za Švicarsku. To bi me učinilo izuzetno ponosnim. Ali da se OI otkažu, bih bio prvi koji razumije zašto je to tako, rekao je Federer.

Organizatori i Međunarodni olimpijski odbor rekli su da Olimpijske igre neće biti otkazane unatoč velikom broju zaraženih u Japanu.

- Trenutno se čini da će se Igre održati. Međutim, znamo da se slika brzo mijenja. Uostalom, kao sportaš imate priliku sami odlučiti želite li putovati u Tokio - objasnio je Švicarac rekavši da se cijepio.

- Drago mi je što sam dobio priliku. Pogotovo ako se u obzir uzmu sva putovanja. Čak i ako provodim više vremena u Švicarskoj, to je definitivno prednost. Učinio sam to više za druge nego za sebe jer ne želim nositi virus - zaključio je.

Federer je na Olimpijskim igrama nastupio četiri puta, te je osvojio dvije medalje. U Pekingu 2008. godine pobijedio je u konkurenciji parova sa Stanom Wawrinkom, a u Londonu je četiri godine kasnije osvojio srebrnu medalju među pojedincima.