Federer više nije milijarder! To je saznao uživajući u Hrvatskoj

Pametnim i kalkuliranim potezima legendarni je švicarski tenisač Roger Federer (45) dosegao status milijardera, no taj je prestižni naslov, kako se čini, bio kratkog vijeka. Nakon dramatičnog pada vrijednosti dionica švicarske tvrtke za sportsku obuću On Holding, u kojoj posjeduje značajan udio, teniska legenda ispala je iz ekskluzivnog kluba najbogatijih.

Prema posljednjim procjenama Forbesa, Federerovo bogatstvo sada iznosi oko 952 milijuna dolara, što je osjetan pad s prethodnih više od 1,1 milijarde dolara. Ipak, čini se kako taj financijski udarac nije puno pogodio Federera, koji je prije nekoliko dana objavio fotografije s godišnjeg odmora na hrvatskoj obali.

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Okidač za ovaj financijski udarac bio je strmoglavi pad cijene dionica tvrtke On Holding od otprilike devetnaest posto tijekom jednog dana trgovanja na njujorškoj burzi. Za Federera, koji prema procjenama posjeduje oko 2,5 posto vlasničkog udjela, to je značilo trenutačni gubitak od najmanje 52 milijuna dolara. Do masovne rasprodaje dionica došlo je nakon što je tvrtka objavila rezultate za drugo tromjesečje koji su, unatoč solidnom rastu, podbacili u odnosu na očekivanja analitičara s Wall Streeta.

Tvrtka je izvijestila o neto prodaji od 850,4 milijuna švicarskih franaka (oko 907 milijardi eura), što predstavlja rast od trinaest posto. Ipak, ta je brojka bila niža od projiciranih 878,4 milijuna franaka, što je bilo dovoljno da se među investitorima stvori nervoza.

Federerov ulazak u svijet poslovnih investicija s tvrtkom On započeo je 2019. godine, i to na prilično osoban način. Navodno ga je na povezivanje s brendom potaknula njegova supruga Mirka, koja je počela nositi njihove tenisice za trčanje. Prepoznavši potencijal brzorastućeg švicarskog brenda, Federer se pridružio ne samo kao investitor, već i kao suvlasnik i kreativni partner. Njegov angažman bio je ključan za razvoj i lansiranje teniske obuće za profesionalne terene, kao i šire linije odjeće za slobodno vrijeme.

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Vrhunac te suradnje bila je iznimno popularna linija tenisica "The Roger", koja je značajno podigla profil tvrtke na globalnoj razini. Upravo je to partnerstvo, nakon što je On 2021. izašao na njujoršku burzu, katapultiralo vrijednost Federerovog udjela i u kolovozu 2025. godine ga uvelo u probrano društvo sportskih milijardera.

Postao je tek sedmi profesionalni sportaš u povijesti s takvim statusom, pridruživši se imenima kao što su Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James, Magic Johnson i Ion Tiriac. Ironično, investicija koja mu je donijela taj prestižni status sada je izravno odgovorna za njegov gubitak.

Iako je gubitak od 52 milijuna dolara i ispadanje iz kluba milijardera značajna vijest, važno je staviti je u širi kontekst Federerovog financijskog carstva.

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Njegovo bogatstvo izgrađeno je desetljećima dominacije na teniskim terenima, ali su prihodi od nagradnih fondova tek manji dio ukupne zarade. Tijekom svoje 24-godišnje karijere osvojio je više od 110 milijuna eura od turnirskih nagrada. Međutim, izvan terena je zaradio višestruko više.

Izgradio je poslovno carstvo

Procjenjuje se da je samo od sponzorskih ugovora i nastupa prije oporezivanja zaradio više od milijardu dolara, što je više nego dvostruko u usporedbi s njegovim najvećim rivalima, Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem. Jedan od ključnih poslovnih poteza dogodio se 2018. godine, kada je nakon 24 godine suradnje napustio Nike i potpisao desetogodišnji ugovor s japanskim modnim brendom Uniqlo, navodno vrijedan 300 milijuna dolara.

Taj mu je potez bio strateški važan jer Uniqlo nije imao svoju liniju obuće, što je Federeru oslobodilo prostor da uđe u partnerstvo upravo sa švicarskim Onom. Njegov portfelj sponzora uključuje i druge luksuzne brendove poput Rolexa, Mercedes-Benza, Gillettea, Lindta te ugovor s tvrtkom za privatne zrakoplove NetJets vrijedan 81 milijun dolara, čime je potvrdio status jedne od marketinški najprivlačnijih osoba na svijetu. Nedavni pad vrijednosti dionica stoga predstavlja tek manji udarac na njegovo golemo i diversificirano bogatstvo.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS