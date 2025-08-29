Fenerbahče vrijedi skoro šest puta više od Dinama, Betis tri puta. Evo koliko vrijede ostali

Nakon što je prošle sezone osigurao izravan plasman u Europsku ligu osvajanjem drugog mjesta u HNL-u, zagrebački Dinamo saznao je imena osam protivnika u novom, ligaškom formatu natjecanja. Ždrijeb je "modrima" donio šaroliku skupinu klubova, od europskih velikana do neugodnih prvaka manjih liga, garantirajući uzbudljivu jesen na Maksimiru i zahtjevna gostovanja diljem kontinenta. Momčad Marija Kovačevića odigrat će četiri utakmice kod kuće i četiri u gostima, a svaki bod bit će ključan u borbi za plasman u nokaut fazu.

U Zagreb tako stižu španjolski Real Betis, turski velikan Fenerbahče, nasljednik europskog prvaka FCSB te Celta Vigo, klub u kojem je karijeru završio Zvonimir Boban. S druge strane, Dinamo će putovati u Francusku na ogled s Lilleom, u Dansku kod Midtjyllanda, u Švedsku na noge Malmöu te na neutralni teren, vjerojatno u Bačku Topolu, gdje svoje utakmice igra Maccabi Tel Aviv.

Tko su gosti "Modrih"?

Dinamo će se uvelike oslanjati na prednost domaćeg terena protiv četiri vrlo različita suparnika. Od kluba koji je nedavno igrao europsko finale do turskog diva koji traži izlaz iz krize.

Real Betis

Španjolski predstavnik dolazi kao jedan od najjačih protivnika. Pod vodstvom iskusnog čileanskog stručnjaka Manuela Pellegrinija, Betis je postao konstanta u europskim natjecanjima, a vrhunac su dosegli prošle sezone igrajući finale Konferencijske lige. S tržišnom vrijednošću od 154 milijuna eura, višestruko nadmašuju Dinamovu. Mozak igre je argentinski veznjak Giovani Lo Celso, dok je najvrjedniji igrač prema Transfermarktu Cucho Hernandez (18 milijuna eura). Dolazak kluba iz La Lige na Maksimir bit će pravi spektakl i vjerojatno najveći ispit za Kovačevićevu momčad.

Fenerbahče

Turski velikan stiže u Zagreb u turbulentnom razdoblju. Nakon neuspješnog eksperimenta i nedavnog otkaza slavnom Joséu Mourinhu, klub traži novi smjer. Unatoč tome, njihova momčad, procijenjena na skoro 300 milijuna eura, puna je zvijezda poput napadača Jhona Durana (35 milijuna eura) i hrvatskog vratara Dominika Livakovića, kojem će ovo biti poseban povratak kući. Fenerbahçe je povijesno moćan klub, s polufinalom Europske lige 2013. kao najvećim uspjehom, a njihovi navijači stvorit će vatrenu atmosferu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

FCSB

Iako formalno nose ime FCSB, radi se o nasljedniku legendarne Steaue iz Bukurešta, prvaka Europe iz 1986. godine. Aktualni prvaci Rumunjske predstavljaju manju financijsku prijetnju s vrijednošću od 49 milijuna eura, ali nose težinu slavne povijesti. Njihov kapetan i najopasniji igrač je ofenzivni veznjak Darius Olaru (7,00 milijuna €). Iako na papiru lakši protivnik, njihov pobjednički mentalitet i europsko iskustvo čine ih iznimno opasnima.

Celta Vigo

Još jedan predstavnik španjolskog nogometa, Celta Vigo, stabilan je prvoligaš s posebnom poveznicom s Dinamom preko Zvonimira Bobana. Klub iz Viga vrijedi oko 120 milijuna eura, a njihov najveći europski uspjeh je osmina finala Lige prvaka 2003./04. te osvajanje Intertoto kupa 2000. godine. Pod vodstvom Claudija Giráldeza igraju čvrst i organiziran nogomet, a najveća zvijezda i dalje je klupska ikona Iago Aspas.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Tobias Baur

Europska gostovanja

Putovanja će Dinamo odvesti na četiri različita kraja kontinenta, gdje ih čekaju prvaci svojih država, moćni francuski klub i momčad koja igra u "egzilu".

Lille OSC

Najskuplji i vjerojatno najteži protivnik Dinama u gostima bit će francuski Lille. S tržišnom vrijednošću od 218 milijuna eura, četverostruki prvaci Francuske jedna su od najteže prepreke za Dinamo. Iako su ovog ljeta ostali bez najboljeg strijelca Jonathana Davida, pod vodstvom trenera Bruna Genesija i dalje posjeduju iznimnu kvalitetu. Njihov najveći uspjeh u Europskoj ligi je polufinale iz sezone 2016./17., a gostovanje na stadionu Pierre-Mauroy bit će pravi test karaktera za "Modre". Također, za Lille igra i Olivier Giroud koji Dinamo ne pamti po dobrom. Na Maksimiru su "modri" 2015. pobijedili njegov Arsenal u Ligi prvaka 2-1, a Francuz je dobio i crveni karton.

FC Midtjylland

Danski doprvak, čija momčad vrijedi 78 milijuna €, bit će tvrd orah. Poznati po analitičkom pristupu i sjajnom skautingu, Danci su redoviti sudionici europskih natjecanja. U njihovim redovima igra i hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić, a glavna prijetnja je gvinejski napadač Franculino. Njihov trener je odnedavno Mike Tullberg, a utakmica u Danskoj zahtijevat će maksimalnu taktičku disciplinu.

Malmö FF

Protivnik koji budi nostalgiju je švedski Malmö, klub protiv kojeg je Nottingham Forest 1979. osvojio svoj prvi naslov prvaka Europe. Malmö je aktualni švedski prvak i jedan od najvećih klubova u Skandinaviji, s čak 24 naslova prvaka. Iako su teško stradali u kvalifikacijama za Ligu prvaka, momčad Henrika Rydströma, vrijednosti nešto manje od 40 milijuna eura na svom terenu predstavlja veliku opasnost.

Maccabi Tel Aviv

Zbog sigurnosne situacije u Izraelu, Maccabi će Dinamo ugostiti na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli u Srbiji. Aktualni izraelski prvaci, koje vodi srpski stručnjak Žarko Lazetić, najskromniji su protivnik po tržišnoj vrijednosti (30 milijuna eura). Ipak, njihova dominacija u domaćem prvenstvu i iskustvo igranja u teškim uvjetima čine ih nepredvidivim suparnikom.

Usporedba vrijednosti momčadi jasno pokazuje raznolikost izazova. S jedne strane su financijski divovi poput Betisa, Lillea i Fenerbahčea, koji nadmašuju Dinamovih 56 milijuna eura. Tako je i sa Celtom Vigo i Midtjyllandom, dok su Malmö, FCSB i Maccabi u nižem cjenovnom rangu.

Pred Dinamom je osam teških ispita u kojima će morati pokazati dva lica dominantno na Maksimiru i hrabro na gostovanjima. Novi format ne prašta pogreške i zahtijeva kontinuitet. Iako su neki protivnici na papiru jači i bogatiji, povijest je pokazala da Dinamo upravo u takvim utakmicama može iznenaditi (Chelsea, Tottenham, West Ham,...). Put do europskog proljeća bit će težak, ali uz podršku navijača i pametnu igru, plasman u nokaut fazu je dostižan cilj.