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Fenomenalni Džumhur u finalu Umaga, tamo ga čeka Merida!

Piše HINA,
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Fenomenalni Džumhur u finalu Umaga, tamo ga čeka Merida!
Mostar: Davis cup, svjetska skupina I, BiH - Njemačka, drugi suret Damir Džumhur - Yannick Hanfmann | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira u Umagu pobjedom nad Slovakom Alexom Molčanom 2-1 u setovima u gotovo trosatnom meču

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Bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur, 108. s ATP ljestvice, igrat će u finalu Plava Laguna Croatia Open zemljanog turnira u Umagu protiv Španjolca Daniela Meride. 

U večernjem polufinalnom meču Džumhur je nakon preokreta pobijedio Slovaka Alexa Molčana s 3-6, 6-4, 6-3. Ranije je puno lakše finale izborio 21-godišnji Merida koji je nadjačao Argentinca Romana Burruchagu sa 6-4, 6-2.

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Merida će loviti premijernu ATP titulu u karijeri, a 34-godišnji Džumhur će u subotu pokušati osvojiti četvrtu, ali prvu nakon 2018. godine. Džumhur je 2017. osvojio dva ATP naslova, u Moskvi i Sankt Peterburgu, dok je 2018. slavio na travnatom turniru u Antalyji.

Skoro jedan sat trajalo je nadigravanje u prvom setu kojeg je Molčan otvorio breakom. Imao je dovoljno prilika potom Džumhur da se vrati u prvu dionicu, ali nije u tome uspio već je Molčan novim breakom kod 5-3 potvrdio osvajanje prvog seta.

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Agresivnije i točnije zaigrao je Džumhur od starta drugog seta što mu je donijelo rani break, vodstvo od 2-0. Trajalo je kvalitetno nadigravanje, s puno skraćenih lopti, tijekom drugog seta u kojem je Džumhur odbio nekoliko naleta Molčana za povratak u igru te je dobio tu dionicu sa 6-4.

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Neizvjesna borba nastavljena je i u trećem setu, ali je Džumhur ponovno bio za nijansu jači suparnik. Uz dva breaka Džumhur je poveo 4-1. Uspio je Molčan doći do 3-4, ali do kraja nije ugrozio Džumhurov put prema finalu.

Finale počinje u subotu u 19 sati.

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