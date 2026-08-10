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PORTUGALAC SVE POTVRDIO

Ferguson o Mourinhu: Trebao je biti moj nasljednik, ali jedan me dan nazvao i počeo plakati...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Ferguson o Mourinhu: Trebao je biti moj nasljednik, ali jedan me dan nazvao i počeo plakati...
Foto: IMAGO/Jerry Andre/IMAGOSPORT
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Da, ponuđen mu je posao. Sjeli smo i objasnio sam mu situaciju. Što se mene ticalo, on je ponudu prihvatio. A onda se, u roku od nekoliko sati, sve promijenilo, rekao je veliki Sir Alex Ferguson

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Jose Mourinho dobit će svoj dokumentarac uoči novog poglavlja na klupi Real Madrida. Film o dosadašnjoj karijeri "Posebnog" izlazi 11. kolovoza na Netflixu, ali neke scene su već počele curiti. Tako je Mourinho potvrdio da je 2013. trebao postati trener Manchester Uniteda i direktni zamjenik velikog Sir Alexa Fergusona.

14.06.2024, xjrdrx, Fussball EM 2024, Deutschland - Schottland emspor, v.l. Sir Alex Ferguson und Jose Mourinho (DFL/DFB
Foto: IMAGO/Jerry Andre/IMAGOSPORT

U dokumentarcu govorio je i škotski trener koji je opisao tu situaciju.

- Da, ponuđen mu je posao. Sjeli smo i objasnio sam mu situaciju. Što se mene ticalo, on je ponudu prihvatio. A onda se, u roku od nekoliko sati, sve promijenilo. Nazvao ga je Chelsea i tu je propalo - rekao je Ferguson i nastavio:

- Jedne me večeri nazvao, plakao je. Rekao je: 'Alex, ne mogu to prihvatiti. Dao sam riječ Chelseaju i neću je pogaziti' Razumio sam njegov razlog, ali bio sam razočaran.

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Mourinho je zatim obrazložio svoju odluku.

- Ali jedno je ljubav prema nogometu, a drugo ljubav prema određenom klubu. Mislim da je to jače od ljubavi prema nogometu, a nakon Real Madrida jednostavno mi je trebalo da se osjetim voljenim. Propustiti priliku da naslijedim Sir Alexa Fergusona za mene je bilo dramatično, ali ne žalim jer sam odluku donio srcem - rekao je.

Mourinho je s Chelseajem 2005. i 2006. bio prvak Engleske, a još jednu titulu donio je plavcima u drugom mandatu. Do Manchester Uniteda je ipak stigao i to 2016. godine Tijekom dvije i pol godine na Old Traffordu osvojio je Liga kup i Europsku ligu, a otpušten je u prosincu 2018. zbog slabih rezultata.

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