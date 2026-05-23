SJAJNI PORTUGALAC

Fernandes dobio nagradu, ali nije gotovo: U nedjelju može postati rekorder Premier lige

Bruno Fernandes proglašen je igračem sezone Premier lige nakon što je predvodio Manchester United do trećeg mjesta i plasmana u Ligu prvaka, a portugalski kapetan izjednačio je rekord lige s 20 asistencija

Veznjak Manchester Uniteda Bruno Fernandes (31) proglašen je u subotu igračem sezone u engleskoj Premier ligi, nakon što je predvodio klub s Old Trafforda do trećeg mjesta na ljestvici, a utakmicu prije kraja sezone izjednačio je rekord lige po broju asistencija. 

Fernandes je trenutno surekorder s 20 asistencija s bivšim napadačem Arsenala Thierryjem Henryjem i bivšim kreatorom igre Manchester Cityja Kevinom De Bruyneom, a može ih nadmašiti u nedjelju, kad će Manchester United u posljednjem kolu gostovati kod Brighton & Hove Albiona.

Unitedov kapetan je u ovoj sezoni postigao i osam golova na putu do trećeg mjesta i plasmana u Ligu prvaka.

Uz 31-godišnjeg portugalskog nogometaša za nagradu su bila nominirana i trojica igrača novog prvaka Arsenala, brazilski branič Gabriel, španjolski vratar David Raya i engleski veznjak Declan Rice, dvojac Manchester Cityja, norveški središnji napadač Erling Haaland i ganski krilni napadač Antoine Semenyo, engleski veznjak Morgan Gibbs-White iz Nottingham Foresta te Brentfordov brazilski napadač Igor Thiago.

Fernandes se ove sezone istaknuo kao najbolji kreator igre u Premier ligi stvorivši 132 prilike za suigrače. Sljedeći iza njega u toj statističkoj kategoriji bio je Liverpoolov veznjak Dominik Szoboszlai, koji je stvorio 89 prilika.

Portugalac je proglašen i igračem godine u izboru engleskog Udruženja nogometnih novinara, a po peti put je osvojio klupsku nagradu 'Sir Matt Busby' za igrača godine.

