Festival završnica u Varaždinu: Kita utišao Arenu, a Račić dobio udarce u međunožje i pobijedio

Iako je fightcard bio međunarodni s ne baš mnogo boraca iz Hrvatske i zemalja bivše Jugoslavije, Fight Nation Championship još je jednom pokazao zašto je najjača MMA promocija jugoistočne Europe. U Varaždinu pred 6500 gledatelja smo na FNC-u 25 svjedočili vrhunskoj borilačkoj i produkcijskoj večeri s na kraju odličnih 10 mečeva. Kraj večeri nije donio dobro za domaću publiku jer je Martin Batur (33, 9-5) - nakon što je podignuo dvoranu na noge kod ulaska s pjesmom Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", možda ga je to malo i ponijelo u meču - izgubio nakon što mu je poljska legenda Michal Kita (45, 23-16-1) izvukao armbar i porazio ga u prvoj rundi.

Dodatna motivacija za borce na ovom eventu bila su dva bonusa, za nokaut večeri i najbolji meč večeri u visini od pet, odnosno deset tisuća eura. Najbolji nokaut isporučio je slovenski borac Rok Krušič (26, 8-3), koji je desnim overhandom "ugasio" srpskog borca Nikolu Đurđeva (27, 7-4). Najbolji meč večeri bio je onaj za titulu prvaka velter kategorije, u kojem je prvak Kamil Kraska (27, 14-3) čudesno "preživio" prvu rundu u kojoj mu je izazivač iz Brazila Igor Cavalcanti (28, 11-2) "zatvorio" oko i zamalo ga nokautirao, ali onda je vrhunskim gušenjem u prvoj rundi prvi put obranio pojas prvaka organizacije.

Težak posao imao je dubrovački borac Antun Račić (35, 29-13-1), koji se borio protiv Itaya Tratnera (25, 9-8-1) iz Izraela i dobio tri udarca u međunožje. Bio je u mukama, pauzirao je zbog nedozvoljenog udarca protivnika, ali na kraju ga je nokautom poslao u carstvo sjena. Emotivan je bio Antun jer mu je dan prije vage preminuo rođak i nije mogao otići na pogreb te je ovu pobjedu posvetio njemu.

Svim hrvatskim borcima u kutu bio je Roberto Soldić, kod kojega su se pripremali u RRC Gymu u Vitezu, a posebno mu je zahvalan bio Jure Jurić (28, 3-0), koji je početkom treće runde završio Mathieuea Rakotondrazananyja (30, 6-6). Nema sad mnogo vremena za odmor jer FNC već 20. prosinca ide u Podgoricu. Bit će to pravi poklon pod bor za fanove slobodne borbe prije Božića.