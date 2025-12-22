Obavijesti

HRVATSKA U ELITI

Fifa je objavila popis najboljih reprezentacija svijeta. Evo na kojoj poziciji se nalaze 'vatreni'

Piše HINA,
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija je na najnovijoj Fifinoj ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak na 10. mjestu. 'Vatreni' će tako i dalje ostati u elitnom društvu u kojem se nalaze velesile poput Francuske, Engleske...

Španjolska je prva, druga je Argentina, treća je Francuska, a na četvrtom mjestu je Engleska, suparnik Hrvatske u skupini L na Svjetskom prvenstvu koje se u lipnju i srpnju održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Nakon zadnje ljestvice objavljene 22. prosinca odigrane su svega 42 međunarodne utakmice tako da je na cijeloj ljestvici zabilježeno malo promjena. Tako je redoslijed prvih deset reprezentacija ostao nepromijenjen u odnosu na prošlo izdanje objavljeno u studenom. Brazil je ostao na petom mjestu, Portugal na šestom, Nizozemska na sedmom, Belgija na osmom i Njemačka na devetom.

Od ostalih hrvatskih suparnika iz skupine L na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Panama je ostala na 32. mjestu, dok je Gana na 72. mjestu. Sljedeća ljestvica bit će objavljena 19. siječnja 2026. godine. 

