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LEGENDARAN TRENUTAK

Fifa obilježila godišnjicu: Luka Modrić je prije točno 20 godina debitirao i počeo pisati legendu

Piše Bruno Lukas,
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Fifa obilježila godišnjicu: Luka Modrić je prije točno 20 godina debitirao i počeo pisati legendu
Foto: Igor Kralj/24sata

Prije 20 godina Luka Modrić prvi je put zaigrao na Svjetskom prvenstvu. Fifa se prisjetila trenutka kada je protiv Japana zamijenio Niku Kranjčara, a ostatak priče postao je dio hrvatske nogometne povijesti

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Točno 20 godina prošlo je od prvog nastupa Luke Modrića (40) na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Današnji kapetan Hrvatske debitirao je na Mundijalu 2006. godine u Njemačkoj, kada je u remiju bez pogodaka protiv Japana u 78. minuti ušao u igru umjesto Nike Kranjčara.

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Taj važan trenutak u karijeri hrvatskog veznjaka podsjetila je i Fifa objavom na svojim službenim kanalima. Malo tko je tada mogao pretpostaviti da će mladić koji je skupljao prve minute na najvećoj pozornici postati jedan od najboljih nogometaša svijeta i najveća legenda hrvatske reprezentacije.

Na Svjetskom prvenstvu 2006. Modrić je nastupio u dvije utakmice, no Hrvatska nije uspjela proći skupinu u konkurenciji Brazila, Australije i Japana. Sličan scenarij dogodio se i osam godina kasnije u Brazilu, kada su 'vatreni' ponovno završili natjecanje nakon grupne faze.

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Pravu nogometnu bajku Modrić je ispisao 2018. godine u Rusiji. Kao kapetan predvodio je Hrvatsku do povijesnog finala Svjetskog prvenstva, najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa. Iako je Francuska slavila 4-2, Modrić je osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira.

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Četiri godine poslije još jednom je odveo Hrvatsku među najbolje reprezentacije svijeta. 'Vatreni' su u Kataru osvojili brončanu medalju pobjedom protiv Maroka i tako potvrdili status jedne od najuspješnijih reprezentacija posljednjeg desetljeća.

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Modrić je dosad nastupio na četiri svjetska prvenstva i s 19 utakmica drži hrvatski rekord po broju nastupa na Mundijalima. Od ulaska umjesto Kranjčara do statusa nogometne ikone prošlo je dvadeset godina, a njegova priča i dalje traje.

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