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Fifa odredila suca za ključnu utakmicu Hrvatske i Gane

Piše Domagoj Vugrinović,
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Fifa odredila suca za ključnu utakmicu Hrvatske i Gane
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Hrvatska nakon pobjede 1-0 protiv Paname ima tri boda i zauzima treće mjesto u skupini, s bodom manje od vodeće Engleske i drugoplasirane Gane

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Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Gane igra posljednju utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva. Taj bi dvoboj mogao odrediti ne samo hoće li "vatreni" izboriti nokaut-fazu nego i s kojeg će mjesta proći dalje te protiv koga će igrati u šesnaestini finala. Fifa je za glavnog suca utakmice odredila Kanađanina Drewa Fischera. Uz aut-linije pomagat će mu Michael Barwegen i Lyes Arfa, dok će dužnost četvrtog suca obnašati Novozelanđanin Campbell-Kirk Kawana-Waugh. Isaac Trevis bit će pričuvni pomoćni sudac.

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Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Hrvatska nakon pobjede 1-0 protiv Paname ima tri boda i zauzima treće mjesto u skupini, s bodom manje od vodeće Engleske i drugoplasirane Gane. Panama više ne može prestići "vatrene", dok Hrvatska posljednje kolo može završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu. Pobjeda protiv Gane sigurno bi odvela Hrvatsku u šesnaestinu finala. Ako "vatreni" osvoje tri boda, a Engleska ne pobijedi Panamu, osvojit će prvo mjesto u skupini. Pobijede li i Hrvatska i Engleska, momčad Zlatka Dalića završit će druga.

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Remi bi Hrvatskoj donio četiri boda i treće mjesto. Iako u tom scenariju prolazak ne bi odmah bio matematički potvrđen, četiri boda gotovo bi sigurno bila dovoljna za ulazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Novi format Svjetskog prvenstva obuhvaća 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina. U nokaut-fazu prolaze po dvije najbolje momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Hrvatska bi mogla proći dalje čak i s porazom od Gane, ali tada bi ovisila o njegovoj visini, gol-razlici i rezultatima u ostalim skupinama. "Vatreni" bi u tom slučaju ostali na tri boda, pa bi morali završiti ispred najmanje četiriju drugih trećeplasiranih reprezentacija. U nekoliko skupina postoji realna mogućnost da trećeplasirane momčadi natjecanje završe sa samo dva boda. Hrvatska bi automatski bila ispred njih, dok bi u slučaju jednakog broja bodova odlučivali gol-razlika, broj postignutih pogodaka i ostali kriteriji.

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Zbog toga poraz ne bi nužno značio ispadanje, ali bi Hrvatsku doveo u izrazito neugodnu situaciju. Posebno bi opasan bio uvjerljiviji poraz koji bi dodatno pogoršao trenutačnu gol-razliku Vatrenih. Osim borbe za prolazak, važan je i konačni plasman jer se skupina L u nokaut-fazi križa sa skupinom K, u kojoj igraju Kolumbija, Portugal, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan.

Ako Hrvatska osvoji prvo mjesto, u šesnaestini finala trebala bi igrati protiv jedne od slabije plasiranih reprezentacija iz skupine K. Konačan suparnik ovisit će o raspletu posljednjeg kola i tome hoće li trećeplasirana momčad te skupine ući među osam najboljih trećih. Završi li druga, Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Uoči posljednjeg kola na toj se poziciji nalazi Portugal, ali Portugalci u izravnom dvoboju s Kolumbijom još mogu osvojiti skupinu.

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Utakmica drugoplasiranih momčadi skupina L i K igrala bi se u Torontu 2. srpnja u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno 3. srpnja u 1 sat po hrvatskom vremenu. Ako Hrvatska prođe kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, čekao bi je pobjednik skupine K, prema trenutačnom stanju Kolumbija ili Portugal. Taj bi se susret igrao 3. srpnja u Kansas Cityju od 20.30 sati po lokalnom vremenu, odnosno 4. srpnja u 3.30 sati po hrvatskom vremenu.

Prema sadašnjim projekcijama, drugo mjesto moglo bi "vatrenima" donijeti Portugal, a zatim u mogućoj osmini finala i Španjolsku. Treće mjesto moglo bi ih odvesti na Kolumbiju, nakon čega bi im se otvorio drukčiji dio ždrijeba. Ipak, takve kalkulacije još ovise o rezultatima posljednjeg kola u nekoliko skupina.

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