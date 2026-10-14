Fifa planira veliki razvojni fond od skoro 6,35 milijardi dolara

Fifa namjerava predložiti plan razvoja vrijedan 6,35 milijardi dolara za sljedeće četiri godine na sastanku svog Vijeća u četvrtak. Kako bi financirala povećanje tog razvojnog fonda za ciklus 2027.- 2030., što bi omogućilo raspodjelu sredstava među njezinih 211 nacionalnih saveza i među regionalnim konfederacijama, Fifa bi djelomično iskoristila svoje financijske rezerve nakon komercijalno iznimno uspješnog Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Plan predviđa isplatu od 25 milijuna dolara svakom od 211 nacionalnih saveza, što predstavlja znatno povećanje u odnosu na prijašnje procjene.

Ova je najava uslijedila mjesec dana nakon što su Aleksander Čeferin, predsjednik Europske nogometne federacije (Uefa), i Victor Montagliani, čelnik CONCACAF-a (konfederacije za Sjevernu i Srednju Ameriku te Karibe), pozvali Fifu da svakom savezu isplati dodatnih "najmanje 10 milijuna dolara".

Plan bi trebao biti odobren u četvrtak u Zürichu, gdje se predsjednik Fife Gianni Infantino i ostalih 36 članova Vijeća sastaju iza zatvorenih vrata s početkom u 11 sati.

Ovaj sastanak Vijeća, prvi nakon 28. travnja, održava se u ozračju krize upravljanja svjetskim nogometom, nakon što je Infantino ovog ljeta izrazio želju da FIFA-u otvori privatnim ulagačima.

Od tog se plana na kraju odustalo zbog brojnih kritika, predvođenih otporom Uefe, CONCACAF-a i AFC-a (Azija).

Krajem rujna Infantino je pokrenuo savjetovanje sa savezima članica o reformi načina rada FIFA-e, najavivši da bi se o početnim prijedlozima moglo raspravljati već na sjednici Vijeća u četvrtak.

Infantino, koji vodi FIFA-u od 2016. godine, kandidira se za novi mandat u ožujku 2027. Njegovi se protivnici zasad nisu uspjeli dogovoriti oko zajedničkog kandidata: Čeferin traži još jedan mandat na čelu Uefe, a prema navodima više medija, očekuje se da će isto učiniti i Montagliani u CONCACAF-u. Rok za podnošenje kandidatura je 18. studenoga.