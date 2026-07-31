Fifa se kratko i jasno oglasila nakon bojkota kontinentalnih Saveza: Ne prodajemo nogomet

Fifa je odgovorila na kritike koje su se pojavile nakon prijedloga o prodaji manjinskih udjela u svojim natjecanjima privatnim investitorima, poručivši da će nastaviti konzultacije sa svojim članicama. Krovna svjetska nogometna organizacija ističe kako se ne radi o "prodaji nogometa", već o modelu koji bi trebao donijeti dodatne komercijalne mogućnosti, piše engleski BBC.

Uefa je objavila da je svih 55 članova europskog saveza spremno bojkotirati Svjetska prvenstva ako Fifa nastavi s prijedlogom. Protiv plana izjasnio se i Concacaf, konfederacija koja okuplja 41 savez iz Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba.

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Iz Fife tvrde da je proces konzultacija narušen netočnim medijskim izvještajima te poručuju kako će svim članicama omogućiti da odluku donesu na temelju činjenica. Naglašavaju da "nitko ne prodaje nogomet". Prema iznesenom prijedlogu, Fifa bi osnovala novu komercijalnu tvrtku pod nazivom FIFA Forward Enterprise (FFE), koja bi upravljala njezinim najvećim natjecanjima, uključujući Svjetska prvenstva. Vanjskim ulagačima bilo bi omogućeno ulaganje kroz manjinske, nekontrolirajuće udjele.

Da bi prijedlog bio usvojen, potrebna je potpora većine od ukupno 211 članica Fife. Predsjedniku Gianniju Infantinu potrebno je najmanje 106 glasova "za", dok Uefa i Concacaf zajedno raspolažu s 96 glasova te zasad djeluju odlučno glasati protiv.

Foto: Dado Ruvic

Fifa je u petak ponovno naglasila da poštuje zabrinutost svojih članica te ostaje predana otvorenom i demokratskom procesu savjetovanja. Iz organizacije poručuju da je cilj osnivanja FFE-a omogućiti nacionalnim savezima da sudjeluju u komercijalnim prihodima nogometa, bez narušavanja upravljanja organizacijom ili samog integriteta sporta.