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ZADOVOLJAN SUĐENJEM

Portugalski izbornik: Odluke su bile čiste, lopte imaju senzor i to je potpuno objektivna činjenica!

Piše HINA, Luka Tunjić,
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Portugalski izbornik: Odluke su bile čiste, lopte imaju senzor i to je potpuno objektivna činjenica!
Foto: Dylan Martinez
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Jedanaesterac na Veigi bio je čist. Divim se radu Zlatka Dalića, bili su sjajni na posljednja dva Svjetska prvenstva. Šteta što je jedna momčad večeras morala izgubiti, rekao je Martinez

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Izbornik portugalske nogometne reprezentacije Roberto Martinez nakon 2-1 pobjede protiv Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu kazao je kako njegovu momčad do uspjeha vodio pobjednički mentalitet.

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- Prvo poluvrijeme je bilo fantastično. Intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena... Uvijek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontrolira loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto vjerovati u uspjeh i iskoristiti igrače s klupe, to je mentalitet koji donosi pobjede. Na svjetskim prvenstvima više ne postoje savršene utakmice. Potrebna je disciplina, talent, ali i igra srcem - rekao je Martinez.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Dylan Martinez

Cristiano Ronaldo poravnao je na 1-1 s bijele točke, a to mu je, zanimljivo, prema statistiki Opte bio jedini dodir s loptom u kaznenom prostoru Hrvatske. Martinez ga je izvadio prvi put na ovom SP-u u 81. minuti, a imao je samo riječi hvale za portugalskog majstora.

- Ne postoji igrač na Svjetskom prvenstvu koji može izvesti penal onako kako je to učinio Cristiano, a nema ni drugog napadača s takvom snagom i sposobnošću da uđe u kazneni prostor kao što to čini Goncalo Ramos. Imali smo i druge igrače koji su mogli doprinijeti, to je ono što želimo - dodao je portugalski izbornik.

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Portugalski izbornik dotaknuo se i spornih situacija na utakmici, ponajviše odluke VAR-a da poništi gol Joška Gvardiola za 2-2.

- Izuzetno cijenim Hrvatsku i njihovu nogometnu kulturu. Današnje lopte imaju čip i upravo je zato VAR intervenirao. Senzor je pokazao da je Matanović dirao loptu, a Pašalić je u tom trenutku bio u zaleđu. To je primjer kako tehnologija pomaže nogometu. Nije riječ o subjektivnoj odluci, već o potpuno objektivnoj činjenici - ističe Martinez.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: KEVIN SOUSA

Poručio je kako sudac nije napravio pogrešku na utakmici i nahvalio svojeg prijatelja i kolegu, Zlatka Dalića.

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- Rekao bih da su sve sučeve odluke bile točne. Jedanaesterac na Veigi bio je čist. Divim se radu Zlatka Dalića, bili su sjajni na posljednja dva Svjetska prvenstva. Šteta što je jedna momčad večeras morala izgubiti - zaključio je.

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