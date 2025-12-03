Obavijesti

Sport

Komentari 0
CEREMONIJA U PETAK

Fifa: Svjetski poznati model i komičar vodit će ždrijeb SP-a

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Fifa: Svjetski poznati model i komičar vodit će ždrijeb SP-a
Foto: Christophe Gateau/DPA

Heidi Klum i Kevin Hart vodit će ždrijeb SP-a 2026. u Washingtonu! Velika imena i spektakl s Bocellijem i Village People čekaju nas u petak

Voditelji ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine koji će biti u petak u John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu bit će globalne ikone Njemica Heidi Klum i Amerikanac Kevin Hart, objavila je Fifa. Heidi Klum je supermodel, glumica, producentica i dobitnica Emmyja, dok je Kevin Hart, jedan od najuspješnijih komičara i glumaca svoje generacije. Uz njih će u programu sudjelovati i glumac i producent Danny Ramirez.

Pokretanje videa...

Stadioni klupskog SP-a 2025. 08:24
Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

- Ponovno biti jedan od domaćina završnog izvlačenja, nakon što sam bila uključena u ovu predstavu prije 20 godina u svojoj domovini, zaista je izvanredno - kazala je Klum nakon što je prethodno sudjelovala na izvlačenju skupina SP-a 2006. u Njemačkoj.

- Svjetsko prvenstvo okuplja svijet kao ništa drugo, a ponovno biti dio te čarolije, na još većoj pozornici koja uključuje tri zemlje domaćine i 48 momčadi, nevjerojatna je čast - dodala je.

U programu će uživo nastupiti Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Village People.

BET Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
DVIJE CEREMONIJE Svijet čeka ždrijeb za SP: Evo kad i gdje gledati, tko prijeti Hrvatskoj i što je s rasporedom?
Svijet čeka ždrijeb za SP: Evo kad i gdje gledati, tko prijeti Hrvatskoj i što je s rasporedom?

Ždrijeb skupina Svjetskog kupa održat će se u petak, 5. prosinca u Washingtonu s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. Podsjetimo, Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini.

Dan kasnije Fifa će prenositi i otkrivanje rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva. Naime, u petak će se saznati u kojoj će skupini igrati reprezentacije, a ažurirani raspored utakmica, s dodijeljenim stadionom i odgovarajućim vremenom početka svake utakmice, bit će objavljen u subotu, 6. prosinca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Dinastija Ružić: Majka najbolja na svijetu, otac europska klasa, a sin je nova zvijezda Hrvatske
SPORTSKA OBITELJ

Dinastija Ružić: Majka najbolja na svijetu, otac europska klasa, a sin je nova zvijezda Hrvatske

Obitelj Ružić-Jelić u sportskom svijetu. Michael Ružić, mladi košarkaški talent, slijedi stope majke Barbare, vrhunske odbojkašice, i oca Tomislava, košarkaša. Hoće li nadmašiti roditelje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025