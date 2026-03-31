Fifa u problemu, otvara se novo mjesto na SP-u? 'Ne postoji plan B, C ili D u kojem Iran ne igra...'

Usred rastućih geopolitičkih napetosti i prijetnji bojkotom, sudbina nastupa iranske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. postala je jedna od glavnih tema svjetskih medija. Dok Iran odbija igrati na tlu Sjedinjenih Američkih Država zbog otvorenog sukoba, predsjednik Fife Gianni Infantino poslao je nedvosmislenu poruku - odustajanje nije opcija.

Predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije prekinuo je sva nagađanja u intervjuu za meksičku televiziju N+ Univision, istaknuvši kako Fifa neće popustiti pod političkim pritiscima.

​- Želimo da Iran igra i Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu. Ne postoji plan B, C ili D – postoji samo plan A, a to je njihovo sudjelovanje - poručio je Infantino.

Naglasio je kako je Iran "nogometom zaluđena zemlja" koja je mjesto na turniru izborila isključivo sportskim zaslugama. Iako je priznao da je situacija "vrlo komplicirana" te da živi "u stvarnom svijetu", Infantino vjeruje da je nogomet sredstvo koje gradi mostove, a ne ruši ih. Potvrdio je i da se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji mu je navodno dao garancije da je iranska reprezentacija "dobrodošla" u SAD, unatoč ranijim Trumpovim izjavama koje su dovele u pitanje mogućnost jamčenja njihove sigurnosti.

Bojkot Amerike, ali ne i Mundijala

Problem je eskalirao krajem veljače ove godine nakon zračnih napada SAD-a i Izraela na ciljeve u Iranu, što je izazvalo oštru reakciju Teherana. Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali sredinom ožujka izjavio je da Iran "ni pod kojim okolnostima" ne može sudjelovati na prvenstvu čiji je sudomaćin Amerika, navodeći kao povod ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Ipak, predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj kasnije je ublažio retoriku, pojašnjavajući da se radi o "bojkotu Amerike, a ne Svjetskog prvenstva". Iran je službeno zatražio od Fife da se sve tri njihove utakmice grupne faze premjeste iz SAD-a u Meksiko, koji je uz Kanadu također sudomaćin. Fifa je taj zahtjev glatko odbila, inzistirajući na poštovanju unaprijed određenog rasporeda. Situaciju je dodatno zakomplicirao dekret iranskog ministarstva sporta kojim se nacionalnim selekcijama zabranjuje putovanje u "neprijateljske zemlje", što uključuje i SAD.

Prema važećem rasporedu, Iran bi sve svoje utakmice u skupini G trebao odigrati na američkom tlu. Prvi susret na rasporedu je 15. lipnja protiv Novog Zelanda na SoFi stadionu u Los Angelesu. Na istom stadionu šest dana kasnije igrat će protiv Belgije, dok je posljednji dvoboj u skupini zakazan za 26. lipnja protiv Egipta na Lumen Fieldu u Seattleu. Zbog zategnutih odnosa, organizacije poput Amnesty Internationala već su izrazile zabrinutost zbog sigurnosnih rizika i potencijalnih problema s vizama za iranske navijače i članove delegacije.

*uz korištenje AI-ja