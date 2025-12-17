Fifino vijeće odobrilo nagradni fond za Svjetsko prvenstvo: Evo koliko će dobiti prvak svijeta!

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) potvrdila je rekordan nagradni fond za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Čak 48 reprezentacija podijelit će vrtoglavih 609 milijuna eura (655 milijuna dolara), što je povećanje od čak 50 posto u odnosu na prošli Mundijal u Katru, javljaju svjetski mediji.

Ova odluka predstavlja ogroman financijski skok i postavlja nove standarde u svijetu nogometa. Ukupni financijski paket koji će Fifa distribuirati doseže čak 676 milijuna eura (727 milijuna dolara), a novi format natjecanja i veći broj sudionika glavni su razlozi za ovako izdašne nagrade. Svjetski prvak kući će odnijeti rekordnih 46,5 milijuna eura (50 milijuna dolara), osjetno više od 42 milijuna dolara koliko je Argentina zaradila za naslov 2022. godine.

Predsjednik Fife, Gianni Infantino istaknuo je ambicije organizacije.

​- Svjetsko prvenstvo 2026. bit će revolucionarno u smislu financijskog doprinosa globalnoj nogometnoj zajednici - poručio je Infantino u službenom priopćenju.

Što donosi novi format natjecanja?

Najveća promjena u odnosu na dosadašnja prvenstva je proširenje turnira s 32 na 48 reprezentacija. To znači i veći broj utakmica, čak 104 u odnosu na prijašnje 64, te uvođenje nove nokaut faze – šesnaestine finala.

Osim što će biti prvo prvenstvo s tri zemlje domaćina, ovo će biti i financijski najizdašnije izdanje u povijesti. Povećani prihodi od TV prava i snažan komercijalni interes, posebno na sjevernoameričkom tržištu, omogućili su Fifi da osigura ovako bogat nagradni fond.

Svi idu kući s milijunima

Jedna od najvažnijih novosti je model "zajamčene zarade" koji osigurava značajnu financijsku injekciju svim sudionicima, neovisno o rezultatu. Svaka reprezentacija koja se kvalificira na Mundijal 2026. automatski dobiva 1,4 milijuna eura (1,5 milijuna dolara) za pokrivanje troškova priprema.

Uz to, reprezentacije koje ispadnu u grupnoj fazi natjecanja zaradit će dodatnih 8,4 milijuna eura (9 milijuna dolara). To znači da je svakom sudioniku zajamčen prihod od najmanje 9,8 milijuna eura (10,5 milijuna dolara), što je ogromna pomoć za manje nogometne saveze i zemlje koje se po prvi put plasiraju na najveću svjetsku smotru.

Detaljna raspodjela nagradnog fonda (u eurima):

Pobjednik: 46,5 milijuna €

Finalist: 30,7 milijuna €

3. mjesto: 27 milijuna €

4. mjesto: 25 milijuna €

Četvrtfinalisti (5. – 8. mjesto): 17,7 milijuna €

Osmina finala (9. – 16. mjesto): 14 milijuna €

Šesnaestina finala (17. – 32. mjesto): 10,2 milijuna €

Grupna faza (33. – 48. mjesto): 8,4 milijuna €

Rekordne nagrade, ali i paprene cijene ulaznica

Dok savezi zadovoljno trljaju ruke, navijači imaju manje razloga za slavlje. Objava rekordnog nagradnog fonda stigla je usred velikog nezadovoljstva zbog ekstremno visokih cijena ulaznica. Prema prvotnom cjeniku koji je objavila FIFA, cijene su bile drastično veće od onih projiciranih u službenoj kandidaturi.

Primjerice, prosječna cijena ulaznice za finale u New Yorku skočila je za nevjerojatnih 459 posto u odnosu na prvotne najave. Nakon žestokih kritika navijača i medija diljem svijeta, Fifa je napravila djelomičan ustupak i uvela ograničen broj ulaznica po cijeni od 51 euro. Ipak, te jeftinije ulaznice činit će tek mali dio ukupnog kapaciteta stadiona.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bez sumnje će srušiti sve financijske rekorde. Bit će to turnir ogromnih prilika za nogometne saveze, ali i veliki test pristupačnosti za navijače koji su srce i duša nogometa. Dok se kvalifikacije zahuktavaju, ulozi su veći no ikad – i na terenu i izvan njega.