Filip Hrgović: Nokautirat ću Zhanga pred milijardu Kineza, kunem se očevim imenom

Zhilei Zhang (39 godina, 25-1-1) pobijedio je Joea Joycea (37, 15-1) tehničkim nokautom u šestoj rundi. Filip Hrgović (30, 15-0) Zhanga je ljetos pobijedio na bodove. Kinez tvrdi da je pokraden.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Hrgović i Lidija Bačić

- Nije me pobijedio, nema šanse. Pogledate li ponovno taj meč, odnosno izbrojite udarce i bodove, vidjet ćete da sam zadao više od 700 udaraca, a on oko 300. Pobijedio sam borbu na sve tri sudačke kartice. Dobio sam osam rundi, on je dobio četiri i imao taj nokdaun u prvoj, ali moja pobjeda je čista - rekao je hrvatski teškaš za iFL TV pa nastavio:

- Čuo sam kako mnogi govore da je to bila kontroverzna odluka, zato mu želim dati revanš. Neka se malo odmori pa možemo odraditi uzvratnu borbu krajem godine. Doći ću u Peking i pobijediti ga pred milijardu Kineza. Kunem se očevim imenom. Na svoju najgoru noć sam ga pobijedio, u mojoj najboljoj noći ne bi izdržao šest rundi sa mnom.

Hrgović je spomenuo i britanskog teškaša Daniela Duboisa, koji će se boriti protiv Oleksandra Usika. Tu su ga zasmetale izjave promotora Franka Warnera.

- Puno je s*ao poslije mojeg meča sa Zhangom. Što može sad reći? Uništio sam Duboisa na sparingu, a sad je njegova borca prebio boksač kojeg sam pobijedio. Frank, pitao si se zašto me svi smatraju baukom, je li ti sad jasnije?! Čovjek kojeg sam pobijedio na svoju najgoru noć, sad je došao u London i uništio tvog boksača za šest rundi.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Hrgović je počeo prozivati i na društvenim mrežama. Podijelio je video svoje borbe sa Zhangom, a u komentarima se javio bivši svjetski prvak David Haye.

"Zhangova predstava protiv Joycea pokazuje koliko je značajna tvoja pobjeda nad Kinezom. Revanš bi jednog dana bio zanimljiv, ali prvo ti napadni svjetske titule", napisao je Haye, a Hrga mu je odgovorio: "Naravno. Hvala ti, prijatelju!"

Najčitaniji članci