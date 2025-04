Filip Hrgović o velikoj britanskoj nadi: 'Bio bih sretan s njime. Moraju paziti na koga ga šalju'

Filip Hrgović (32) poručio je nakon pobjede nad Joe Joycem kako bi volio ponovno kročiti u ring u rujnu ili listopadu. "El animal" je u povratničkoj borbi početkom travnja pobijedio iskusnog Engleza jednoglasnom sudačkom odlukom, a planira da njegov idući protivnik bude rangirani top 10 ili top 15 teškaš.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Kao potencijalno ime za sljedećeg Hrgovićevog protivnika spominje se talentirani, 20-godišnji Britanac Moses Itauma, koji je poznat po silovitim nokautima i na glasu je kao budući svjetski prvak. Itauma je dogovorio meč protiv Mikea Baloguna 24. svibnja, a njegovi promotori istaknuli su kako žele da se mladi boksač bori tri puta u 2025. godini.

Foto: Ed Sykes

Hrgović je za Ring Magazine komentirao tu potencijalnu borbu.

- Jedna stvar je vještina, a druga stvar je srce i brada. On je do sada definitivno napravio dobar posao, ali da, pogledajte samo Jareda Andersona. On je također izgledao dobro sve dok jednom nije prestao. Ja bih bio i više nego sretan s tom borbom, on je još mlad i trebaju biti oprezni s kim ga uparuju. Ne smiju ga prerano gurnuti u neke teške borbe. Vidjet ćemo ima li srce ratnika - zaključio je Hrgović.