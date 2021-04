Vrijeme i mjesto još uvijek nisu poznati, ali Filip Hrgović (28, 12-0-0) izgleda kao da bi već sutra mogao u ring s Michaelom Hunterom (32, 19-1-1). 'El Animal' se za borbu koja bi mogla biti 'odskočna daska' u karijeri priprema u Miamiju sa trenerom Pedrom Diazom, ali i novim članom tima - čokoladnim labradorom.

Hrga je povodom nadolazeće borbe za Boxeo de Colombio otkrio da je izglednije da će se borba održati u Americi, nego u Europi. A, među ostalim, govorio je o svojem protivniku.

- On je dobar borac i 'Top 10' teškaš svijeta. Stvarno se radi o jednom dobrom testu za mene i zasigurno o najvećem meču moje dosadašnje karijere. Na papiru je on favorit, ali u ringu sam to ipak ja. Zašto? Jer sam bolji od njega. On se još nije borio s nekim poput mene, ali nisam ni ja još imao priliku nastupiti protiv velikih boksačkih imena. On je zapravo moja prva velika borba u kojoj ću svijetu ću pokazati tko sam i što sam. Očekujem težak meč. On je hrabar i dobar, ali vjerujem u pobjedu nakon koje ću stići na veliku pozornicu - rekao je 'El Animal'.

Filip još uvijek nije boksačka elita u očima svjetske javnosti, ali nakon ove borbe to bi se moglo promijeniti.

- Puno boksačkih fanova još uvijek ne zna za mene, ali nakon što pobijedim Michaela Huntera i to će se promijeniti. Vjerujem da ću postati jedan od najboljih boraca ove generacije. Mislim da imam potencijal za pobjede nad svim borcima sa scene. Zapamtite moje ime - zaključio je.

Podsjetimo, IBF je produžio rok za pregovore, a prema informacijama s Fightsitea, oba su tima zatražila nešto više vremena kako bi dogovor zadovoljio obje strane.