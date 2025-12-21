Filip Zubčić: Mogu otići u sobu i plakati. Sve mi je jako čudno

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (32), koji se u nedjelju nije uspio plasirati u drugu vožnju veleslaloma kojeg su skijaši za Svjetski kup vozili u Alta Badiji, svjestan je da je upao u krizu rezultata, ali ističe kako se ne predaje jer sutra ga već čeka nova utrka.

Pokretanje videa... 01:04 Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

- Na žalost nisam se uspio plasirati u drugu vožnju. Iskreno ne znam, jako mi je to sve čudno bilo, upao sam u neku krizu rezultata. Na treninzima se skijam dobro, no na trci to ne mogu ni blizu napraviti. Ne znam zašto! Međutim, trebam se izvući iz tih situacija, gledati pozitivno i probati se pripremiti za slalom sutra koliko mogu - kazao je Zubčić.

Podsjetimo, Zubčić je u Copper Mountainu bio treći da bi nakon toga u Beaver Creeku također ostao bez druge vožnje a onda bio tek 24. u Val d’Isereu.

- Nema predaje, idemo dalje. Mogu otići u sobu i plakati, ali to nema smisla, idemo dalje. Sutra je druga disciplina, nema veze s veleslalomom tako da trebam zaboraviti na današnju trku i pripremiti se za sutra, sve analizirati i vidjeti kaj treba bolje napraviti - dodao je Zubčić.