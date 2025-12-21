Na treninzima se skijam dobro, no na trci to ne mogu ni blizu napraviti. Ne znam zašto! Međutim, trebam se izvući iz tih situacija, gledati pozitivno, poručio je hrvatski skijaš
Filip Zubčić: Mogu otići u sobu i plakati. Sve mi je jako čudno
Hrvatski skijaš Filip Zubčić (32), koji se u nedjelju nije uspio plasirati u drugu vožnju veleslaloma kojeg su skijaši za Svjetski kup vozili u Alta Badiji, svjestan je da je upao u krizu rezultata, ali ističe kako se ne predaje jer sutra ga već čeka nova utrka.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Na žalost nisam se uspio plasirati u drugu vožnju. Iskreno ne znam, jako mi je to sve čudno bilo, upao sam u neku krizu rezultata. Na treninzima se skijam dobro, no na trci to ne mogu ni blizu napraviti. Ne znam zašto! Međutim, trebam se izvući iz tih situacija, gledati pozitivno i probati se pripremiti za slalom sutra koliko mogu - kazao je Zubčić.
Podsjetimo, Zubčić je u Copper Mountainu bio treći da bi nakon toga u Beaver Creeku također ostao bez druge vožnje a onda bio tek 24. u Val d’Isereu.
- Nema predaje, idemo dalje. Mogu otići u sobu i plakati, ali to nema smisla, idemo dalje. Sutra je druga disciplina, nema veze s veleslalomom tako da trebam zaboraviti na današnju trku i pripremiti se za sutra, sve analizirati i vidjeti kaj treba bolje napraviti - dodao je Zubčić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+