Obavijesti

Sport

Komentari 4
SUSRET VISOKOG RIZIKA

Finale Kupa obilježili sukobi navijača i gomila pirotehnike, policija objavila detalje

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Finale Kupa obilježili sukobi navijača i gomila pirotehnike, policija objavila detalje
Osijek: Navijači na utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Policija pokušava utvrditi tko je odgovoran za korištenje pirotehnike te je pokrenula kriminalističko istraživanje

Admiral

Finale Hrvatskog nogometnog kupa, u kojem je Dinamo pobijedio Rijeku 2-0 na osječkoj Opus Areni, pratilo je 10.055 gledatelja, a policija je tijekom dana spriječila dva sukoba navijačkih skupina i nekoliko puta intervenirala zbog nereda. Utakmicu su proglasili susretom visokog rizika pa je osiguranje vodila Policijska uprava osječko-baranjska uz pomoć drugih policijskih uprava i posebnih policijskih snaga. Policija je već prije utakmice imala pune ruke posla.

57
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb - Istok, gdje su se sukobile suprotstavljene navijačke skupine. Policija je brzom reakcijom spriječila veći obračun, a tijekom intervencije koristila je suzavac. Novi incident dogodio se kod odmorišta Dragalić, gdje je policija također spriječila sukob navijača. I ondje je upotrijebila raspršivač s nadražujućom tvari kako bi zaustavila eskalaciju.

PET IMENA ANKETA Tko je naj-igrač sezone HNL-a? Objavili su nominacije
ANKETA Tko je naj-igrač sezone HNL-a? Objavili su nominacije

Problemi su nastali i pri dolasku riječkih navijača u Osijek. Dio navijača Rijeke nije poštovao ranije objavljene upute policije o dolasku na naplatnu postaju Čepin do 14.30 sati pa su zbog kašnjenja kasnije ulazili na stadion. Policija je na stadionu intervenirala protiv pet osoba zbog prekršaja povezanih s narušavanjem javnog reda i mira te Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Tijekom utakmice obje navijačke skupine palile su pirotehniku. Na tribinama su aktivirali ukupno 41 baklju, deset topovskih udara i pet dimnih bombi. Policija pokušava utvrditi tko je odgovoran za korištenje pirotehnike te je pokrenula kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026