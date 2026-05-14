Finale Kupa obilježili sukobi navijača i gomila pirotehnike, policija objavila detalje

Finale Hrvatskog nogometnog kupa, u kojem je Dinamo pobijedio Rijeku 2-0 na osječkoj Opus Areni, pratilo je 10.055 gledatelja, a policija je tijekom dana spriječila dva sukoba navijačkih skupina i nekoliko puta intervenirala zbog nereda. Utakmicu su proglasili susretom visokog rizika pa je osiguranje vodila Policijska uprava osječko-baranjska uz pomoć drugih policijskih uprava i posebnih policijskih snaga. Policija je već prije utakmice imala pune ruke posla.

Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb - Istok, gdje su se sukobile suprotstavljene navijačke skupine. Policija je brzom reakcijom spriječila veći obračun, a tijekom intervencije koristila je suzavac. Novi incident dogodio se kod odmorišta Dragalić, gdje je policija također spriječila sukob navijača. I ondje je upotrijebila raspršivač s nadražujućom tvari kako bi zaustavila eskalaciju.

Problemi su nastali i pri dolasku riječkih navijača u Osijek. Dio navijača Rijeke nije poštovao ranije objavljene upute policije o dolasku na naplatnu postaju Čepin do 14.30 sati pa su zbog kašnjenja kasnije ulazili na stadion. Policija je na stadionu intervenirala protiv pet osoba zbog prekršaja povezanih s narušavanjem javnog reda i mira te Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Tijekom utakmice obje navijačke skupine palile su pirotehniku. Na tribinama su aktivirali ukupno 41 baklju, deset topovskih udara i pet dimnih bombi. Policija pokušava utvrditi tko je odgovoran za korištenje pirotehnike te je pokrenula kriminalističko istraživanje.