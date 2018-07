'Finale Svjetskog prvenstva je bila najbizarnija utakmica ikad'

Danas, više no ikad prije, u modernom nogometu veliki ulozi poput finala SP-a igračima 'podrežu krila', svi se više brinu da ne prime gol, boje se riskirati, a rezultat toga često bude negledljiva utakmica. Finala se često igraju na jedan gol, gledatelji su razočarani, a igrači ne mogu pokazati najbolje što znaju i oni zbog kojih se nogomet igra jednostavno ne mogu uživati. I zato je finale Svjetskog prvenstva i nogomet koji je igrala Hrvatska toliko oduševio apsolutno sve.

Ono što je svijet vidio već u tih 90 moskovskih minuta, dobilo je svoju potvrdu i u konkretnim brojkama - Hrvatska je dominirala protiv Francuske u svemu osim u postignutim golovima. I zato je novinar američkog NBC-a s razlogom ovaj finale nazvao 'jednom od najčudnijih nogometnih utakmica u povijesti'.

'Vidjeli smo šest golova, Francuska je pobijedila 4-2. A apsolutno svaki statistički podatak i sve analize nakon utakmice govore potpuno drugačije. Što duže razmišljam o ovoj utakmici, to mi rezultat ima manje smisla', piše Kyle Bonn.

Pogledajte samo ove brojke:

Hrvatska je imala više no duplo više pasova od Francuske (440-198);

Hrvatska je imala posjed lopte 65,5 posto, Francuska 34,5%;

U napadačkoj trećini terena Hrvatska je imala 99 pasova, Francuska 28;

U kaznenom prostoru taj je odnos 14-5;

Hrvatska je stvorila 11, a Francuska tek četiri prilike;

Udarci prema golu 15-8;

Čak je šest hrvatskih igrača imalo više pasova od prvog najboljeg u francuskoj momčadi;

Možda najviše o načinu igre Francuske u finalu govori podatak o tome tko je s kime u momčadi odigravao te pasove.

Primjerice najviše međusobnih dodavanja tijekom utakmice imali su Brozović prema Modriću, 20, a slijede Modrić prema Vrsaljku (19), Modrić prema Brozoviću (17) i tako dalje. Prvi francuski par na toj listi je tek na 12. mjestu, a riječ je o dodavanjima Huga Llorisa prema Olivieru Giroudu. Golman Francuza je, dakle, svom najisturenijem napadaču, čovjeku koji na cijelom prvenstvu nije imao niti jedan udarac u okvir gola, čak 10 puta dodao loptu.

Sve su to bila ispucavanja, a kad je tako, jasno je da je ideja francuskog izbornika Didiera Deschampsa bila - preskakanje igre. Taktika, loptu makni samo što dalje od Modrića, Rakitića i Brozovića ovoga puta mu je očito upalila.

Statistički podatak koji potvrđuje ovu činjenicu je i smjer kojim su te duge lopte putovale. Francuska ih je uputila čak 55, u odnosu na hrvatske 33, a Francuzi su uputili samo četiri poprečne lopte što jasno otkriva njihov stil i ono preskakanje igre koje smo već spomenuli. S druge strane gotovo pola dugih lopti koje je uputila Hrvatska bile su u cilju mijenjanja strane igre, pritiska na stranu gdje je manja koncentracija igrača, a to, pak, jasno otkriva našu dominaciju u posjedu lopte i želju da kroz igru srednjeg reda dođemo do rezultata.

'Razliku je u ovoj utakmici donijela obrana i, sasvim iskreno, sreća. Pogledajte samo prvi gol Francuske, čista sreća. Prekršaj na Griezmannu nije ni postojao, Mandžukić je zabio autogol, na to je utjecao Pogba koji je bio u zaleđu, a Subašić je ostao na krivoj nozi'

'Kad malo bolje razmislite, pa to uopće nije iznenađujuća taktika dvaju izbornika. Francuzi su jasno znali da Hrvatska ima jedan od najboljih, ako ne i najbolji, vezni red na svijetu. Luka Modrić igra od jednog do drugog kaznenog prostora, a uz njega su defenzivno dominirali Ivan Rakitić i Marcelo Brozović. Prebacivanje te trojke je stoga očekivano, a to je tome dopustilo i Francuskoj da iskoristi svoje najveće prednosti, brzinu i nadmoć u skoku. Ipak, šokantno je vidjeti da takvu taktiku koristi momčad koja je puna talenta poput Francuske. Prije smo to uvijek gledali na primjeru slabijih momčadi u okršaju s nogometnim divovima', piše NBC.

Francuzi tijekom cijelog prvenstva gotovo da i nisu stvarali čiste prilike pred golom protivnika iz igre, a tako je bilo i u utakmici s nama. Dva gola zabili su iz prekida, autogol i penal, a druga dva su plod genijalnosti njihovih zvijezda i udaraca iz daljine. Čista individualna snaga Pogbe i Mbappea.

A koliko je hrvatski vezni red odradio veličanstven posao govori i podatak da su potpuno neutralizirali jednog od najboljih defenzivnih veznih na svijetu. N'Golo Kante potpuno se izgubio u pritisku kompletne hrvatske momčadi, a igru je napustio već u 55. minuti uz žuti karton i samo osam pasova, od čega je tek jedan bio u napadačkoj trećini terena Francuske. Kante hrvatskim veznim igračima nije mogao apsolutno ništa, uspio je ukrasti samo četiri lopte, nije dobivao duele, napravio je tri prekršaja, od čega jedan za žuti karton...

S druge strane Kylian Mbappe bio je daleko najbolji igrač Francuske i njegova brzina te agresivnost stvarali su velike probleme Hrvatskoj. Kad predstavu najboljeg mladog igrača SP-a spojite s genijalnosti Paula Pogbe na dan kad mu je sve polazilo za rukom, dobijete discipliniranu reprezentaciju koja uz ovakva dva dragulja može pobijediti bilo koga. Pa čak i ako je taj netko puno bolji, stvara bolje prilike, igra ljepše i atraktivnije te ima veznjake koje bi poželio čak i moćni Brazil...

'I opet, razliku je u ovoj utakmici donijela obrana i, sasvim iskreno, sreća. Pogledajte samo prvi gol Francuske, čista sreća. Prekršaj na Griezmannu nije ni postojao, Mandžukić je zabio autogol, na to je utjecao Pogba koji je bio u zaleđu, a Subašić je ostao na krivoj nozi', piše NBC.

Naravno, pobjedu Francuske i osvajanje naslova ne želimo umanjiti, apsolutno su zaslužili i nitko im to ne može oduzeti, no kako je to i naš izbornik rekao: 'Nikad neću prežaliti taj finale, morali smo osvojiti naslov', i mi se slažemo, a brojke potvrđuju da smo bili bolji. I ne samo one. Rekli su to i neki od najvećih nogometnih stručnjaci diljem svijeta, a i neutralni navijači potvrdili - Hrvatska je za nas svjetski prvak i baš zato je ovo bila - jedna od najčudnijih nogometnih utakmica u povijesti...

