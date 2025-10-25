Srbija se pokazala kao sjajan domaćin velikim sportskim natjecanjima pa tako i u borilačkim sportovima u kojima je bila domaćin i svjetskim prvenstvima u boksu i hrvanju, rekao je direktor grupacije koja bi radila produkciju borbe
Fjodor Jemjeljanenko izazvao Mirka Filipovića na meč u Srbiji! 'To je moja omiljena zemlja'
Fjodor Jemjeljanenko izazvao je Mirka Filipovića na borbu u Srbiji! U razgovoru za Arena Fight ponudio je hrvatskom borcu priliku za revanš za meč koji se održao prije 20 godina u tokijskoj Saitama Areni.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Pozivam Mirka da naš uzvratni meč odradimo u Srbiji. To je moja omiljena zemlja, nakon moje otadžbine, a koliko mogu vidjeti obojicu nas ovdje vole - rekao je Fjodor.
Produkciju borbe radila bi Arena Channels grupa čiji je direktor Nebojša Žugić.
- StartFragment Srbija se pokazala kao sjajan domaćin velikim sportskim natjecanjima pa tako i u borilačkim sportovima u kojima je bila domaćin i svjetskim prvenstvima u boksu i hrvanju. Sve je to bilo na spektakularnoj razini a ne sumnjam da bi tako bilo i u ovoj slučaju - rekao je Žugić i dodao:EndFragment
- StartFragment Dakako, sada predstoje dogovori o tome kako bi to izgledalo. Nadamo se da će Cro Cop prihvatiti ovu ideju i da ćemo imati priliku organizirati taj spektakularni događaj.EndFragment
StartFragment Prvi meč i jedini meč ovih dvaju MMA legendi dogodio se 25. kolovoza 2005. u Tokiju, a eventualni novi meč održao bi se po boksačkim pravilima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+