UFC-ov šampion: Delija je jedna od najluđih osoba koju znam, a naučio sam i ponešto hrvatskog

Tom Aspinall (32 godine, 15-3) i Ciryl Gane (35, 13-2) predvode UFC-ov megaspektakl u Abu Dhabiju. To će biti okršaj za naslov prvaka u teškoj kategoriji i prva Aspinallova obrana naslova koji je dobio nakon što je Jon Jones otišao u mirovinu. U njegovu timu su i dva Hrvata. Ante Delija (35, 26-6), koji se odlično predstavio UFC-ovoj publici u debiju nokautiravši Marcyna Tyburu, već neko vrijeme je prvi sparing-partner prvaka, a nedavno se timu pridružio i Stipe Drviš. Posljednji Hrvat koji je postao svjetski boksački prvak sada je dio trenerskog tima sa zadatkom da unaprijedi Aspinallov boks.

U razgovoru za Arena Fight Aspinall je pričao o Drvišu i Deliji, a otkrio je i kako već može razumjeti nešto hrvatskog.

- Znam nešto poljskog i postoje neke riječi koje mogu razumjeti. Jedan od mojih trenera je Hrvat, Ante je naravno Hrvat. Oni stalno pričaju i ponekad, možda u jednom od deset slučajeva, mogu razumjeti neku riječ - rekao je UFC-ov prvak.

Foto: John Sibley

Za hrvatski dvojac, koji je prije dolaska osvojio PFL-ov turnir vrijedan milijun dolara, iznio je samo riječi hvale.

- Došao je u dvoranu na sparing i odmah mi se svidio, kao i Drviš. Oni su dobri momci i Ante je jedna od najluđih osoba koje sam ikada upoznao, prava je mašina u dvorani. Stipe i Ante su obojica sjajni ljudi.

O Francuzu je govorio s puno poštovanja, ali je ipak naglasio kako smatra da je cjelovitiji borac od Ganea.

- Osjećaj je dobar. Godinu dana se nisam borio. Poznat mi je ovaj osjećaj u tjednu borbe, bio sam odsutan, ali sada mi je sve normalno. Svaka borba je velika sada. Predvodio sam UFC-ove priredbe posljednjih šest-sedam borbi i svaki put sve izgleda veće. Više je pritiska, veći su ulozi, ali to je dobro i sretan sam zbog toga. On je jako dobar, ali smatram da sam opasniji od njega, mogu završiti borbu na više načina. To je razlika između nas dvojice.

Gane je do sada imao problema u rušenju, a tako je izgubio priliku prvi put uzeti pojas kada se borio protiv Francisa Ngannoua (39, 18-3). U posljednju rundu ušli su s omjerom 2-2, a onda ga je Kamerunac, koji nije poznat po hrvanju nego po brutalnim boksačkim nokautima, nadvladao u parteru i uzeo presudnu petu rundu. Da se upravo tu kriju Ganeove slabe točke istaknuo je i Drviš.

- Gane nema apsolutno nikakve šanse, čim borba dođe do partera znajte da je gotovo. Aspinall je s ocem od malih nogu, otkad je prohodao, vježbao jiu-jitsu i parter, tako da je to u njegovoj krvi. Kao što djeca nauče hodati, tako je i on naučio sve moguće pozicije. Sumnjam da će se borba voditi na pod, osim ako do toga ne dođe nakon udarca. Ako dođe do poda, brzo će biti gotovo - rekao je Drviš.