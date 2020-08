Flick oduševio Francuze: Tješio je rasplakanog Neymara...

Plakao je kao malo dijete, a redom su mu prilazili igrači Bayerna i tješili. Brazilac nije uspio doći do druge titule u Ligi prvaka, no nakon utakmice je gospodski čestitao protivnicima

<p>U Barceloni je imao sve. Ligu prvaka, titule, sjajnu suradnju s Messijem i Suarezom. Ali nije imao nešto što je njega najviše smetalo. Nije bio prva zvijezda momčadi, uvijek je bio u Messijevoj sjeni. A to nije mogao podnijeti. Htio je dokazati da i bez Messija može osvojiti Ligu prvaka, da on može biti lider i vođa.</p><p>Tri godine nakon odlaska iz Barcelone<strong>, Neymar</strong> (28) je uplakan sjedio na tribini Estadio Da Luza. Svjestan da je razočarao sebe, svoje suigrače i navijače. Njegov<strong> PSG</strong> izgubio je od<strong> Bayerna (0-1) </strong>u finalu <strong>Lige prvaka</strong>, a to je dotuklo Brazilca koji je najviše želio kultnog <span class="spellchecker-word-highlight">klemponju</span>. </p><p>Posebno je za njega bio težak trenutak kada je prošao pored trofeja Lige prvaka. Dodirnuo ga je sa suzama u očima i zamislio ga u svojim rukama. Sa suprotne strane stajao je trener Bayerna Hansi Flick koji je vidio rasplakanog Neymara te odmah došao do njega. Brazilac je stavio glavu na njegova ramena i nastavio jecati. </p><p>Plakao je kao malo dijete, a redom su mu prilazili igrači Bayerna i tješili. Brazilac nije uspio doći do druge titule u Ligi prvaka, no nakon utakmice je gospodski čestitao protivnicima, no uz mali kiks. Napisao je Bayer umjesto Bayern.</p><p>- Poraz je dio sporta, pokušali smo sve, borili smo se do kraja. Hvala svima na podršci i čestitke Bayeru.</p><p>Neymaru je ovo bilo drugo finale, a 2015. godine je osvojio s Barcelonom. Otišao je iz Katalonije i iz Messijeve smjene. Htio je postati najbolji nogometaš na svijetu, a bio je svjestan da do toga neće doći jer je Argentinac uvijek bio glavna zvijezda Barcelone. Doveo je PSG do finala, ali protiv Bayerna nisu mogli. No prvaci su jedino što se pamti, a Brazilca će ovaj poraz jako dugo boljeti. </p>