Zar stVARno? Pogledajte gol koji su poništili Barceloni zbog ofsajda! Flick: Objasnite ovo!

Barcelona je teže od očekivanog stigla do pobjede protiv Celta Vigo (1-0), ali je zadržala važnih devet bodova prednosti ispred Real Madrida na ljestvici La Liga.

Odluka utakmice pala je u 40. minuti kada je Lamine Yamal realizirao penal za 1-0. Ipak, slavlje domaćih brzo je zasjenila zabrinutost jer se Yamal ozlijedio upravo prilikom izvođenja jedanaesterca, dok je ranije zbog ozljede teren napustio i Joao Cancelo. Unatoč pokušajima gostiju da dođu do izjednačenja, Barcelona je sačuvala minimalnu prednost i osvojila tri boda.

Najveće uzbuđenje i kontroverza dogodili su se u 55. minuti. Pedri je preciznim dodavanjem pronašao Ferrana Torresa, koji je efektno pogodio za 2-0. Ipak, sudac je nakon intervencije VAR-a poništio pogodak zbog zaleđa. Odluka je izazvala brojne polemike jer su snimke, koje su objavljene tek nakon višeminutnog čekanja, potaknule sumnje da zaleđa možda uopće nije bilo.

Ovo nije prvi takav slučaj za Barcelonu ove sezone. Slična situacija dogodila se i protiv Espanyola, kada je Torresu poništen gol zbog navodnog zaleđa Erica Garcije u začetku akcije. Zbog toga su navijači i stručni stožer dodatno pojačali kritike na račun VAR sustava. Trener Barcelone, Hansi Flick, nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo te je zatražio objašnjenje sudaca.

- Možemo bolje jer imamo kvalitetu, ali moj je osjećaj da je drugi gol, Ferranov, bio regularan. Želio bih objašnjenje zašto je dosuđeno zaleđe. Vidio sam fotografiju, istu onu koju ste i vi svi vidjeli.

Do kraja prvenstva ostalo je još šest kola, a mnogi smatraju da bi odluka o naslovu mogla pasti u izravnom dvoboju Barcelone i Real Madrida na Camp Nouu.