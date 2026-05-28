FNC 31 Beograd: Barbir i 'Joker' predvode spektakl. Evo gdje gledati i kada počinje event

Nakon sjajnog eventa u Zadru, FNC seli u najveću arenu u regiji, Beogradsku arenu, gdje će održati 31. priredbu. Za najveću arenu spremili su i najveći broj atraktivnih borbi. Već se na preliminarnom dijelu nalaze dva izuzetno atraktivna meča. Priredbu će otvoriti Luka Pisarić i Iago Silva u kategoriji do 61,2 kilograma. Pisarić, srpski borac koji trenira u ATT-u, jedan je od najvećih potencijala, a suočit će se s mnogo iskusnijim Brazilcem. Posljednji meč imao je u Slavonskom Brodu u veljači ove godine, kada je bez većih problema brutalnim ground and poundom svladao Syrenea Senobija.

Nakon toga slijedi okršaj dvojice neporaženih boraca. Dalibor Dragojević, nakon sjajne izvedbe pred domaćom publikom u Podgorici, sučelit će se s Khanbulatom Irisbievim zvanim "Honda". Riječ je o Dagestancu koji je stigao u Srbiju nakon što se sprijateljio s Bojkovićem. Jako se dobro prilagodio srpskom mentalitetu, naučio je i jezik, a u konačnici dobio i državljanstvo. Do sada je nastupao u BFL-u. Čelni čovjek FNC-a Dražen Forgač obećao mu je ugovor ako pobijedi u prve dvije borbe, a nakon što je to učinio, održao je riječ. Ovo će mu biti debi u najvećoj regionalnoj organizaciji. Dvojac se bori u velter kategoriji do 77 kilograma. Njihov meč, kao i prvi uvodni, bit će besplatno dostupan na YouTubeu.

Igor Cavalcanti jedan je u nizu Brazilaca koji su se u dobrom svjetlu predstavili FNC-ovoj publici. Brazilac je već napao pojas protiv Kamila Kraske i zadao mu velike probleme. Ipak, kako je ušao na short notice, kondicija ga je izdala i pao je u drugoj rundi. Sada se vraća korak unatrag i u catchweightu do 81 kilograma borit će se s Marekom Jakimowiczem.

Priča oko borbe Stanislava Krofaka i Aleksandra Jankovića kuha se još od prošle godine. Krofak je tada brutalnim nokautom pobijedio Dušana Džakića, a Janković je to vidio kao priliku da ga izazove. Preskočio je kavez i dvojac se odmah ondje sučelio, a nastalo je i naguravanje. Nakon godinu dana i nekoliko propalih pregovora sada će se sastati u catchweightu do 80 kilograma.

Prije borbe Tomislava Spahovića i Valerija Atanasova u oktogon će i Dorobshokh Nabotov te Michal Figlak. Nabotov je postao planetarno popularan kada je na konferenciji za medije UFC-a upao i pitao Danu Whitea može li dobiti ugovor. Predsjednik UFC-a shvatio je to kao simpatičan potez pa ga je pozvao da se dogovore, no Nabotov se ondje ipak nikada nije borio. FNC ga je potpisao prije velikog eventa u Münchenu, a sada će debitirati protiv bivšeg UFC-ovca Michala Figlaka.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Tomislav Spahović - Arturas Kudresovas | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Spahović se na najbolji način vratio nakon poraza u Zagrebu, kada je brutalno nokautirao Arturasa Kudresovasa. Bio je to i emotivan trenutak jer je prije toga izgubio brata, a uoči samog meča imao je velikih problema s koljenom. Sada se bori protiv Valerija Atanasova u meču do 93 kilograma.

Poslije toga slijedi jedan od najintrigantnijih mečeva koji su se ikada održali na ovim prostorima, borba Vase Bakočevića i Hrvoja Sepa. Iako je Crnogorac nakon pobjede protiv Pejića, koju je izborio tako što ga je Pejić nokautirao ilegalnim udarcem, rekao da se više nikada neće boriti u MMA-u, ipak se vraća. Nekoliko godina posvetio je boksu golim šakama, a sada se susreće s debitantom i hrvatskim olimpijcem Sepom. Bakočević je jedan od boraca s najviše MMA mečeva u Europi i baš zbog toga ovaj meč toliko intrigira. Podsjeća na stara vremena PRIDE-a ili UFC-a, kada su se organizirale borbe stilova poput onih hrvača i boksača ili BJJ majstora protiv kickboksača.

Foto: FNC

Iako je Sepu ovo debi na profesionalnoj MMA sceni, daleko od toga da je početnik. Natjecao se u jiu-jitsuu i bio srebrni na prvenstvu Hrvatske. U njegovoj boksačkoj karijeri posebno se ističe to što je jedan od najboljih amaterskih boksača koje je Hrvatska ikada imala. Poznat je po meču s Beterbievim, od kojeg je izgubio, iako je taj meč izazvao veliki skandal. Toliko velik da su nakon njega suci koji su ga bodovali doživotno izbačeni iz sporta. Bit će to sudar stilova kakav dosad nismo vidjeli. Sep se posljednja tri mjeseca sprema u zagrebačkom ATT-u, a ovo će biti test koliko je uopće moguće naučiti u tako kratkom razdoblju kada je parter u pitanju.

Prva borba za naslov ona je između legendarnog Ivice Truščeka i već spomenutog Kraske. Poljak je jedan od najkompletnijih boraca u rosteru, osobito opasan na podu, dok je Trušček prekaljeni borac s više od 80 profesionalnih mečeva. "Kralj Njemačke" iz Križevaca sada ima priliku prvi put nakon gotovo desetljeća doći do pojasa.

Sunaslovna borba bit će ona Darka Stošića i Grega Hardyja. Amerikanac je bivši NFL igrač koji je tijekom karijere bio poznat kao problematičan. Odlučio se prebaciti na MMA i tu se pronašao. U UFC-u ima 10 borbi, a manje je poznat po rezultatima, iako je ondje ostvario četiri pobjede. U prvom je meču ilegalnim koljenom udario protivnika i zbog toga je diskvalificiran, a jednom je prilikom između rundi koristio i pumpicu za astmatičare koja nije bila medicinski odobrena. Tako je taj meč proglašen no contestom, iako je pobijedio. Stošić se nakon poraza u Areni Zagreb prošle godine pobjedama vratio protiv Olija Thompsona, a Hardy će mu biti znatno teži izazov. Kao i mnogi, i on se pripremao u Zagrebu.

Foto: FNC

Glavna borba večeri privukla je najviše interesa. U njoj će se za pojas do 84 kilograma boriti Aleksandar Ilić i prvak Đani Barbir. Njihova priča i netrpeljivost traju već pet godina. Sve je počelo na samom početku FNC-a, kada se Barbir tek probijao u karijeri, a Ilić bio u KSW-u. Hrvat je tada izašao u medije i rekao da će se na KSW-u boriti protiv Ilića, što srpskom borcu nije nimalo sjelo. Do meča nikada nije došlo, iako su se podbadanja nastavila.

Sve je ponovno kulminiralo u Zagrebu. Ilić je gostovao u Podcast Inkubatoru kada je Barbir upao u studio i verbalno ga izazvao na meč. Oko toga se digla velika prašina i više nije bilo lijepih riječi, iako su se nakon toga sastali, pružili ruke i dogovorili sparing. I to je primirje bilo kratkog vijeka. Barbir je postao prvak, a potom se otisnuo na Dana White's Contender Series kako bi izborio ugovor s UFC-om. Ondje je poražen i vratio se u FNC. U međuvremenu je Ilić zaredao tri pobjede i sada će se napokon, nakon pet godina prepucavanja, dvojac boriti.

Borbe s main carda bit će dostupne u izravnom prijenosu ove subote na platformama Voyo i FNC.tv. Priredba počinje u 19.30, a main event očekuje se oko 23.30.

Prelims

Luka Pisarić (3-0) - Iago Silva (9-6) - bantamweight

Dalibor Dragojević (4-0) - Khanbulat Irisbiev (2-0) - welterweight

Main card

Igor Cavalcanti (11-2) - Marek Jakimowicz (7-2) - catchweight 81 kg

Stanislav Krofak (10-8) - Aleksandar Janković (16-14-1) - catchweight 80 kg

Dorobshokh Nabotov (9-1) - Michal Figlak (8-2) - lightweight

Tomislav Spahović (11-8) - Valeri Atanasov (3-1) - light heavyweight

Vaso Bakočević (44-24-1) - Hrvoje Sep (0-0) - catchweight 80 kg

Marko Bojković (9-2) - Piotr Niedzielski (22-9) - catchweight 73 kg

Kamil Kraska (14-3) - Ivica Trušček (46-39) - welterweight

Darko Stošić (22-8) - Greg Hardy (8-5) - heavyweight

Đani Barbir (7-1) - Aleksandar Ilić (18-7) - middleweight