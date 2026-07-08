FNC dogovorio teškaški revanš! Batur se vraća u kavez i traži 'osvetu' protiv Poljaka

Martin Batur (34 godine, 11-5-1) vraća se u kavez FNC-a. Hrvatska organizacija objavila je kako će se u Areni Zagreb 12. rujna boriti protiv Poljaka Michala Andryszaka (34, 31-12-1). Bit će to revanš jer su se njih dvojica već borila prošle godine u veljači u Zadru. Tada je dugo iščekivana Baturova borba pred domaćim navijačima naprasno završila nakon što mu je propalo koljeno.

Sudac Aleksandar Zorić nije imao izbora i prekinuo je meč kada je vidio da Batur ne može nastaviti, a Poljak je odnio pobjedu. Sada, godinu i pol nakon teške ozljede, Batur se vraća izgladiti račune. U sjajnoj je formi, a nakon mjeseci rehabilitacije i mukotrpnog rada pobjedama se vratio u Slavonskom Brodu, gdje je samo godinu dana kasnije pobijedio Brazilca Wesleyja Almeidu nokautom u prvoj rundi.

Još impresivnija pobjeda bila je ona ove godine u dvorani Krešimira Ćosića. U velikom teškaškom okršaju, nakon tri runde rata, Batur je pobijedio dotad neporaženog crnogorskog gorostasa Milenka Stamatovića. Iako mu je “Kićo” slomio nos, Batur ga je nekoliko puta bacao u nokdaun, a na kraju je slavio prekidom u trećoj rundi.

Andryszak je dosad tri puta ulazio u kavez FNC-a te ima dvije pobjede i jedan poraz. Jedini koji ga je pobijedio bio je Said Sowma, i to upravo u Areni Zagreb u rujnu prošle godine. Nakon toga vratio se pobjedama i u posljednjem nastupu u Ljubljani nokautirao Valdrina Istrefija u prvoj rundi.