Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZGLADIT ĆE RAČUNE

FNC dogovorio teškaški revanš! Batur se vraća u kavez i traži 'osvetu' protiv Poljaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
FNC dogovorio teškaški revanš! Batur se vraća u kavez i traži 'osvetu' protiv Poljaka
Foto: FNC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Batur pred zagrebačku publiku dolazi u nizu od dvije pobjede, a posebno spektakularna bila je ona koju je ostvario ranije ove godine pred domaćom publikom u Zadru

Admiral

Martin Batur (34 godine, 11-5-1) vraća se u kavez FNC-a. Hrvatska organizacija objavila je kako će se u Areni Zagreb 12. rujna boriti protiv Poljaka Michala Andryszaka (34, 31-12-1). Bit će to revanš jer su se njih dvojica već borila prošle godine u veljači u Zadru. Tada je dugo iščekivana Baturova borba pred domaćim navijačima naprasno završila nakon što mu je propalo koljeno.

Sudac Aleksandar Zorić nije imao izbora i prekinuo je meč kada je vidio da Batur ne može nastaviti, a Poljak je odnio pobjedu. Sada, godinu i pol nakon teške ozljede, Batur se vraća izgladiti račune. U sjajnoj je formi, a nakon mjeseci rehabilitacije i mukotrpnog rada pobjedama se vratio u Slavonskom Brodu, gdje je samo godinu dana kasnije pobijedio Brazilca Wesleyja Almeidu nokautom u prvoj rundi.

PUNI SE CARD Neporaženi hrvatski talent vraća se u FNC-ov kavez pred domaćom publikom u Areni
Neporaženi hrvatski talent vraća se u FNC-ov kavez pred domaćom publikom u Areni

Još impresivnija pobjeda bila je ona ove godine u dvorani Krešimira Ćosića. U velikom teškaškom okršaju, nakon tri runde rata, Batur je pobijedio dotad neporaženog crnogorskog gorostasa Milenka Stamatovića. Iako mu je “Kićo” slomio nos, Batur ga je nekoliko puta bacao u nokdaun, a na kraju je slavio prekidom u trećoj rundi.

Andryszak je dosad tri puta ulazio u kavez FNC-a te ima dvije pobjede i jedan poraz. Jedini koji ga je pobijedio bio je Said Sowma, i to upravo u Areni Zagreb u rujnu prošle godine. Nakon toga vratio se pobjedama i u posljednjem nastupu u Ljubljani nokautirao Valdrina Istrefija u prvoj rundi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Edin Džeko i Marcelo Brozović dobili ponude!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Edin Džeko i Marcelo Brozović dobili ponude!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
REAKCIJE NA DALIĆA

Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'

Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026