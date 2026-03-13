Obavijesti

Sport

Komentari 4
ZBOG RATA

Formula 1 otkazat će utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Formula 1 otkazat će utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji?
5
Foto: Hamad I Mohammed

Ako se utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkažu, vozači će imati pauzu od pet tjedana, odnosno, do 3. svibnja kada je na rasporedu Velika nagrada Miamija

Admiral

Drama uoči Velike nagrade Kine. Vodstvo Formule 1 ozbiljno razmatra opciju da se utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkažu. Konačna odluka trebala bi biti objavljena tijekom ovog vikenda, a razlog otkazivanja utrka na Bliskom istoku je rat u Iranu i nestabilnost u regiji, objavio je ESPN, a prenosi Reuters.

Velika nagrada Bahreina je prema rasporedu četvrtka utrka sezone, a na rasporedu je od 10. do 12. travnja. Odmah nakon, borba za naslov svjetskog prvaka seli se u Saudijsku Arabiju gdje se vozači nalaze od 17. do 19. travnja.  

GALERIJA IZ MELBOURNEA FOTO Oktansko ludilo krenulo: Dvojac najbrži na treninzima, Max Verstappen izletio sa staze
FOTO Oktansko ludilo krenulo: Dvojac najbrži na treninzima, Max Verstappen izletio sa staze
Pre Season Testing
Foto: Jakub Porzycki

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) pomno prati razvoj situacije na Bliskom istoku te ističe kako je sigurnost vozača i osoblja Formule 1 na prvom mjestu. 

- Duboko smo ožalošćeni gubitkom života i stojimo uz pogođene obitelji i zajednice. U bliskom smo kontaktu s našim klubovima članovima, promotorima, momčadima i kolegama na terenu dok pažljivo i odgovorno pratimo razvoj događaja. Sigurnost i dobrobit vodit će naše odluke dok procjenjujemo nadolazeće događaje - stoji u izjavi predsjednika FIA-e Mohammeda Ben Sulayema.

IZAŠLI DETALJI PRAĆENJA Gdje gledati Formulu 1 uživo? Odsad besplatno na dva kanala
Gdje gledati Formulu 1 uživo? Odsad besplatno na dva kanala
VELIKI PRVAK Lewis Hamilton će krenuti u 20. sezonu u karijeri: 'Sve potrebno za uspjeh je u vama. Ovo je san'
Lewis Hamilton će krenuti u 20. sezonu u karijeri: 'Sve potrebno za uspjeh je u vama. Ovo je san'

Prema pisanju Sky Sportsa, u slučaju otkazivanja te dvije utrke koje se voze u travnju, neće biti organizirane zamjenske utrke. Veliki izazov predstavlja organizacija utrke u tako kratkom roku, a odluka otkazivanju predstavljala bi i značajan financijski udarac, s obzirom na to da naknade za domaćinstvo koje plaćaju ove dvije naftom bogate države premašuju sto milijuna dolara godišnje.

Ako se utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkažu, vozači će imati pauzu od pet tjedana, odnosno, do 3. svibnja kada je na rasporedu Velika nagrada Miamija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
POGLEDAJTE GALERIJU

Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026