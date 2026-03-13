Formula 1 otkazat će utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji?

Drama uoči Velike nagrade Kine. Vodstvo Formule 1 ozbiljno razmatra opciju da se utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkažu. Konačna odluka trebala bi biti objavljena tijekom ovog vikenda, a razlog otkazivanja utrka na Bliskom istoku je rat u Iranu i nestabilnost u regiji, objavio je ESPN, a prenosi Reuters.

Velika nagrada Bahreina je prema rasporedu četvrtka utrka sezone, a na rasporedu je od 10. do 12. travnja. Odmah nakon, borba za naslov svjetskog prvaka seli se u Saudijsku Arabiju gdje se vozači nalaze od 17. do 19. travnja.

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) pomno prati razvoj situacije na Bliskom istoku te ističe kako je sigurnost vozača i osoblja Formule 1 na prvom mjestu.

- Duboko smo ožalošćeni gubitkom života i stojimo uz pogođene obitelji i zajednice. U bliskom smo kontaktu s našim klubovima članovima, promotorima, momčadima i kolegama na terenu dok pažljivo i odgovorno pratimo razvoj događaja. Sigurnost i dobrobit vodit će naše odluke dok procjenjujemo nadolazeće događaje - stoji u izjavi predsjednika FIA-e Mohammeda Ben Sulayema.

Prema pisanju Sky Sportsa, u slučaju otkazivanja te dvije utrke koje se voze u travnju, neće biti organizirane zamjenske utrke. Veliki izazov predstavlja organizacija utrke u tako kratkom roku, a odluka otkazivanju predstavljala bi i značajan financijski udarac, s obzirom na to da naknade za domaćinstvo koje plaćaju ove dvije naftom bogate države premašuju sto milijuna dolara godišnje.

Ako se utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkažu, vozači će imati pauzu od pet tjedana, odnosno, do 3. svibnja kada je na rasporedu Velika nagrada Miamija.