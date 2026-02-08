FOTO Aleksandar Ilić nokaut protiv Fabjana platio lomom noge! Pogledajte kako izgleda

Aleksandar "Joker" Ilić nokautirao je Mirana "Slo Rockyja" Fabjana za samo 15 sekundi, ali je i slomio nogu!

Fabjan je, vjeran svom stilu, krenuo agresivno od prve sekunde. Otvorio je borbu "high kickom" i odmah nasrnuo na Ilića, pritisnuvši ga uz žicu. Činilo se da "Slo Rocky" želi nametnuti pritisak koji mu je donio pobjedu u Zagrebu, no Ilić je ostao savršeno miran.

Dok se Fabjan otvarao za novi napad, srpski borac je iz kontre ispalio razornu ljevicu koja je savršeno sjela na bradu. Fabjan je pao kao pokošen, a još jedan udarac na podu bio je samo točka na "i" prije nego što je sudac uskočio i prekinuo meč.

Foto: Instagram/FNC

Ipak, FNC je na Instagram profilu objavio kako je Ilić pritom slomio nogu.