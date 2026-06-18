FOTO Bujna Britanka bijesna: 'Netko mi je ukrao ulaznicu za Hrvatsku, platila sam 3000 $!'
Engleska influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja za odrasle Skylar Skye požalila se kako nije uspjela ući na utakmicu Engleske i Hrvatske, iako je imala ulaznicu. Tvrdi da je netko ukrao barkod s fotografije ulaznice koju je objavila!
Engleska influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja za odrasle Skylar Skye požalila se kako nije uspjela ući na utakmicu Engleske i Hrvatske, iako je imala ulaznicu. Tvrdi da je netko ukrao barkod s fotografije ulaznice koju je objavila!
| Foto: S. Skye/Instagram