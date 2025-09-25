Obavijesti

"PRODUŽIO IZ KOPRIVNICE"

FOTO Čovjek u majici Hajduka bio među Fenerovim navijačima

Piše Luka Tunjić,
Foto: Arenasport/Screenshot

Neočekivani navijač Hajduka u Maksimiru izazvao pažnju. Mnogi mu se naslađuju nakon Dinamove pobjede

Nogometaši Dinama ostvarili su novu fantastičnu europsku pobjedu. U srijedu je na Maksimiru u prvom kolu Europske lige "pao" turski velikan, Fenerbahče, a momčad Marija Kovačevića, kojem je to bio najveći izazov u trenerskoj karijeri, izgledala je dominantno na travnjaku.

Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak 01:17
Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak | Video: 24sata/pixsell

Dion Drena Beljo bio je junak ''modrih'' s dva gola, uključujući i drugi u 51. minuti koji je zagrebačkom klubu donio novo vodstvo, koje do kraja utakmice nije ispuštao. 

Na Maksimiru je, prema službenoj statistici, bilo 13.296 gledatelja, a jedan se posebno istaknuo. "Odala" ga je baš i ne tako suptilna hudica, na kojoj se vidi Hajdukov grb ispod natpisa 'Hajduk Split' i natpis "majstori s mora".

Taj je navijač najvjerojatnije bio smješten na južnoj tribini, a bio je okružen brojnim navijačima Fenerbahčea. Ipak, oni su, vidjelo se u televizijskom prijenosu, s osmijehom reagirali kada su vidjeli njegov modni detalj. Je li u pitanju Turčin koji je htio malo provocirati ili se doista na jug iskrao neki prijatelj Hajduka, nije poznato.

"Društvo prijatelja Hajduka Istanbul", našalila se stranica Izbornik na Facebooku koja je objavila fotografiju i izazvala brojne komentare.

  • "Taj je produžio iz Koprivnice. Je*iga, htio pogledati neku europsku tekmu."
  • "Hajdukovac sam, čestitam, smiješan lik, za zalit, sretno dalje u Europi."
  • "Jbte pa i ovi oko njega mu se smiju."
  • "Ljudi dragi, pa pogledajte mu facu, Turčin čisti. Ja sam navijač Hajduka i čestitke Dinamu."
  • "Braća po titulama."
  • "Došao čovjek pogledat vrhunski europski nogomet, nije mu za zamjeriti."
Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea
Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

