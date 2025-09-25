Obavijesti

ANKETA Kladionice su stavile Dinamo na dno liste favorita u EL-u. Koji je domet 'modrih'?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je posljednjih godina pobjeđivao i kvalitetnije momčadi od turske, stoga je možda pomalo i iznenađujuće što su mu kladionice dodijelile status autsajdera

Nogometaši Dinama ostvarili su novu impresivnu europsku pobjedu. Turski velikan, Fenerbahče, "pao" je (3-1) na Maksimiru u prvom kolu Europske lige u srijedu, a momčad Marija Kovačevića, kojem je to bio najveći izazov u trenerskoj karijeri, izgledala je dominantno na travnjaku.

Dinamo je posljednjih godina pobjeđivao i kvalitetnije momčadi od turske, stoga je možda pomalo i iznenađujuće što su mu kladionice dodijelile status autsajdera. Naime, koeficijent na pobjedu Fenerbahčea bio je 2,30, a tečaj na pobjedu "modrih" čak 3,40. 

Ali, tu nije stalo podcjenjivanje Dinama. Naime, kladionice su zagrebački klub smjestile na dno ljestvice favorita za osvajanje Europske lige s velikim koeficijentom 80! Usporedbe radi, isti su koeficijent dobili Genk, Malmö i Ludogorec... A manji imaju samo FCSB Bukurešt (100), Crvena zvezda (150), Ferencvaroš (200), Sturm Graz (200) i Maccabi Tel Aviv (250). 

Dinamo već za tjedan dana, 2. listopada, gostuje u Srbiji gdje će odmjeriti snage s Maccabijem. Dinamu su u Europi ostale utakmice s Maccabijem, Malmöom, Celtom, Lilleom, Betisom, FCSB-om i Midtjyllandom. Što mislite, jesu li kladionice podcijenile Dinamo?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OSTALO

