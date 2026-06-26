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FOTO Djevojka s hidžabom odjenula hrvatski dres i poslala snažnu poruku zajedništva

Piše 24sata,
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FOTO Djevojka s hidžabom odjenula hrvatski dres i poslala snažnu poruku zajedništva
Foto: Klix.ba

"Vatreni" posljednje kolo dočekuju s mogućnošću da skupinu završe na prvom, drugom ili trećem mjestu. O njihovoj će poziciji odlučivati rezultati utakmica Hrvatske i Gane te Engleske i Paname

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Društvenim mrežama proširila se fotografija snimljena na ulicama Sarajeva koja je izazvala brojne pozitivne reakcije. Na njoj se nalazi djevojka s hidžabom odjevena u dres hrvatske nogometne reprezentacije.

Fotografiju je objavio portal Klix.ba, a mnogi su u tom prizoru prepoznali jednostavan, ali snažan primjer načina na koji sport može povezivati ljude bez obzira na nacionalne, vjerske i druge razlike.

Sarajevo je kroz povijest bilo mjesto susreta različitih kultura i identiteta, pa takve scene nisu neuobičajene. Ipak, fotografija djevojke u dresu "vatrenih" privukla je posebnu pozornost jer su je mnogi doživjeli kao simbol međusobnog poštovanja i slobodnog navijačkog izbora. Prizor je još jednom pokazao da sport može nadilaziti podjele i postati univerzalni jezik koji spaja ljude.

Foto: Klix.ba
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Fotografija se pojavila uoči odlučujućih utakmica hrvatske skupine na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je pobjedom 1-0 protiv Paname, koju joj je golom u 54. minuti donio Ante Budimir, ostala u borbi za plasman u nokaut-fazu.

"Vatreni" posljednje kolo dočekuju s mogućnošću da skupinu završe na prvom, drugom ili trećem mjestu. O njihovoj će poziciji odlučivati rezultati utakmica Hrvatske i Gane te Engleske i Paname, koje se igraju u isto vrijeme.

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