FOTO Djevojka s hidžabom odjenula hrvatski dres i poslala snažnu poruku zajedništva

Društvenim mrežama proširila se fotografija snimljena na ulicama Sarajeva koja je izazvala brojne pozitivne reakcije. Na njoj se nalazi djevojka s hidžabom odjevena u dres hrvatske nogometne reprezentacije.

Fotografiju je objavio portal Klix.ba, a mnogi su u tom prizoru prepoznali jednostavan, ali snažan primjer načina na koji sport može povezivati ljude bez obzira na nacionalne, vjerske i druge razlike.

Sarajevo je kroz povijest bilo mjesto susreta različitih kultura i identiteta, pa takve scene nisu neuobičajene. Ipak, fotografija djevojke u dresu "vatrenih" privukla je posebnu pozornost jer su je mnogi doživjeli kao simbol međusobnog poštovanja i slobodnog navijačkog izbora. Prizor je još jednom pokazao da sport može nadilaziti podjele i postati univerzalni jezik koji spaja ljude.

Foto: Klix.ba

Fotografija se pojavila uoči odlučujućih utakmica hrvatske skupine na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je pobjedom 1-0 protiv Paname, koju joj je golom u 54. minuti donio Ante Budimir, ostala u borbi za plasman u nokaut-fazu.

"Vatreni" posljednje kolo dočekuju s mogućnošću da skupinu završe na prvom, drugom ili trećem mjestu. O njihovoj će poziciji odlučivati rezultati utakmica Hrvatske i Gane te Engleske i Paname, koje se igraju u isto vrijeme.