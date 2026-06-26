Predsjednik Fife bio na dvije utakmice istodobno? Neobični prizori zbunili navijače...

Predsjednik Fife Gianni Infantino izazvao je zbunjenost među nogometnim navijačima nakon što se tijekom dviju utakmica Svjetskog prvenstva, koje su se igrale u isto vrijeme, pojavio na velikim ekranima na oba stadiona. Ekvador i Njemačka te Curaçao i Obala Bjelokosti istodobno su igrali utakmice posljednjeg kola skupine E. Ekvador je priredio veliko iznenađenje i svladao Njemačku 2-1, dok je Obala Bjelokosti pobjedom 2-0 protiv Curaçaa izborila plasman u šesnaestinu finala.

Ipak, veliku pozornost izazvali su prizori iz gledališta. Televizijske kamere i stadionski ekrani prikazali su Infantina na objema utakmicama, i to kako sjedi na naizgled jednakom mjestu. Snimke su se brzo proširile društvenim mrežama, a navijači su se počeli šaliti na račun Fifina predsjednika.

- Je li on uopće stvaran? - upitao je jedan korisnik uz dozu sarkazma.

Drugi su se našalili da Infantino ima brata blizanca ili da je izvanzemaljac, dok ga je jedan navijač usporedio s N'Golom Kantéom, poznatim po tome što je tijekom utakmica stizao pokriti gotovo svaki dio terena. Budući da su se utakmice igrale istodobno, jasno je da Infantino nije mogao osobno biti na oba stadiona. Iz dostupnih izvještaja nije razjašnjeno je li na jednom od ekrana prikazana ranije snimljena snimka, je li došlo do pogreške u televizijskom prijenosu ili postoji neko drugo objašnjenje.

He's just doing this for the Groundhopper app, right? https://t.co/CPxlZ1pCc1 — Stand Up For Barry (@StandUpForBarry) June 25, 2026

Infantino je tijekom turnira najavio da će, kad god mu raspored to dopusti, pokušati gledati dvije utakmice dnevno. U tome mu pomaže privatni zrakoplov koji mu je Qatar Airways ustupio u sklopu sponzorskog ugovora s Fifom.

Predsjednik svjetske nogometne organizacije već je tijekom prvih dana prvenstva putovao između nekoliko udaljenih gradova. Nakon otvaranja u Mexico Cityju odletio je u Guadalajaru, a zatim je posjećivao utakmice u Los Angelesu, San Franciscu, Vancouveru i drugim gradovima. Takav je raspored znatno zahtjevniji nego na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Tada je Infantino mogao prisustvovati gotovo svim utakmicama jer je najveća udaljenost između stadiona iznosila približno 74 kilometra.

🚨NOW: Infantino was shown on screen at both the Germany vs Ecuador and Ivory Coast vs Curaçao matches today. 🤔 pic.twitter.com/cY9NaVZtyn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 25, 2026

Ovogodišnje prvenstvo održava se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, prostire se kroz četiri vremenske zone, a pojedini stadioni međusobno su udaljeni i do 4500 kilometara.

Infantinovo intenzivno putovanje uklapa se u plan prema kojemu želi biti prisutan na što većem broju utakmica, ali je ponovno otvorilo i pitanje utjecaja turnira na okoliš. New Weather Institute procijenio je da bi prvenstvo moglo proizvesti oko devet milijuna tona emisija ugljikova dioksida i drugih stakleničkih plinova, pri čemu najveći dio otpada na zračni promet.