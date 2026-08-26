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I ON JE ODBOJKAŠ

FOTO Hrvatska odbojkašica je u vezi sa Srbinom: 'Navija li za nas? Pa mora, nema izbora...'

Mika Grbavica (24) imala je povijesnu sezonu, jedna je od vođa reprezentacije, a uz uspjehe na terenu cvjeta i ljubav. U vezi je sa srpskim odbojkašem Borisom Bušom kojeg je upoznala u Mladosti
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FOTO Hrvatska odbojkašica je u vezi sa Srbinom: 'Navija li za nas? Pa mora, nema izbora...'
Za Meridian Sport, 24-godišnja Osječanka govorila je o dosadašnjem putu, reprezentativnim ambicijama, novom klupskom izazovu, ali i odnosu sa Srbijom. Posebno joj je zanimljiva mogućnost da se upravo protiv Srbije susretne na Europskom prvenstvu. | Foto: Instagram
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Za Meridian Sport, 24-godišnja Osječanka govorila je o dosadašnjem putu, reprezentativnim ambicijama, novom klupskom izazovu, ali i odnosu sa Srbijom. Posebno joj je zanimljiva mogućnost da se upravo protiv Srbije susretne na Europskom prvenstvu. | Foto: Instagram
Komentari 8

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