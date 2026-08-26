FOTO Hrvatska odbojkašica je u vezi sa Srbinom: 'Navija li za nas? Pa mora, nema izbora...'

"Upoznali smo se u Mladosti u Zagrebu, a godinu dana kasnije počeli smo vezu. Uskoro će biti četiri godine i doista nam je lijepo. Odmalena sam govorila: 'Nikada neću imati dečka odbojkaša', ali eto... Mislim da netko tko se ne bavi ovim sportom teško može potpuno razumjeti naš način života. Boris i ja znamo kako sve funkcionira. Nedostajemo jedno drugome, ali svatko radi svoj posao i podržavamo se." | Foto: Instagram