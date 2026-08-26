FOTO Hrvatska odbojkašica je u vezi sa Srbinom: 'Navija li za nas? Pa mora, nema izbora...'

Mika Grbavica (24) imala je povijesnu sezonu, jedna je od vođa reprezentacije, a uz uspjehe na terenu cvjeta i ljubav. U vezi je sa srpskim odbojkašem Borisom Bušom kojeg je upoznala u Mladosti
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Za Meridian Sport, 24-godišnja Osječanka govorila je o dosadašnjem putu, reprezentativnim ambicijama, novom klupskom izazovu, ali i odnosu sa Srbijom. Posebno joj je zanimljiva mogućnost da se upravo protiv Srbije susretne na Europskom prvenstvu.
| Foto: Instagram
Za Meridian Sport, 24-godišnja Osječanka govorila je o dosadašnjem putu, reprezentativnim ambicijama, novom klupskom izazovu, ali i odnosu sa Srbijom. Posebno joj je zanimljiva mogućnost da se upravo protiv Srbije susretne na Europskom prvenstvu.
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Foto: Instagram
Za Meridian Sport, 24-godišnja Osječanka govorila je o dosadašnjem putu, reprezentativnim ambicijama, novom klupskom izazovu, ali i odnosu sa Srbijom. Posebno joj je zanimljiva mogućnost da se upravo protiv Srbije susretne na Europskom prvenstvu.
| Foto: Instagram
"Roditelji su uvijek pazili na to želim li se doista time baviti, jesu li svjesna svih odricanja i napominjali su mi da uvijek mogu prestati. Uvijek su mi bili velika podrška", rekla je Grbavica.
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Odbojka je Grbavicu povezala i s Borisom Bušom. Njihova ljubavna priča počela je u zagrebačkoj Mladosti, a danas su već gotovo četiri godine zajedno.
| Foto: Instagram
"Upoznali smo se u Mladosti u Zagrebu, a godinu dana kasnije počeli smo vezu. Uskoro će biti četiri godine i doista nam je lijepo. Odmalena sam govorila: 'Nikada neću imati dečka odbojkaša', ali eto... Mislim da netko tko se ne bavi ovim sportom teško može potpuno razumjeti naš način života. Boris i ja znamo kako sve funkcionira. Nedostajemo jedno drugome, ali svatko radi svoj posao i podržavamo se."
| Foto: Instagram
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
S obzirom na to da je njezin partner reprezentativac Srbije, postavlja se pitanje hoće li navijati za Hrvatsku. Grbavica je na njega odgovorila bez puno razmišljanja: "Mora, nema izbora".
| Foto: Instagram
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ovog su ljeta Grbavica i Buša dobili priliku zajedno zaigrati i izvan dvorane. Nastupili su na turniru odbojke na pijesku u Osijeku i otišli do kraja: "S njim nema živciranja, samo podrška i zabava. Tada smo došli samo uživati."
| Foto: Instagram
Zanimljivo, dok su joj vlastite utakmice izvor adrenalina, njegove nastupe prati s još većom nervozom: "Tada se živciram više nego na svojim utakmicama. Gledam i samo hodam po stanu. Njegove utakmice uvijek pratim."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako joj je tek 24 godine, Grbavica je već među iskusnijim igračicama hrvatske reprezentacije. Posebno je zadovoljna razvojem sadašnje generacije, koja, unatoč mladosti, pokazuje da može napraviti iskorak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Jako smo mlada ekipa, ali se odlično slažemo i atmosfera je sjajna. Sada nas već ima puno koje godinu, dvije ili tri igramo u inozemstvu. Ekipa se polako profilirala. Iskreno, nisam očekivala da će nam ovako dobro ići. Složne smo, dobro radimo i mislim da možemo puno više nego prethodnih godina. Cilj je proći grupu."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog Borisa, njegove sestre Bianke, ali i činjenice da je Srbija već godinama u samom svjetskom vrhu, Grbavica vrlo dobro poznaje reprezentaciju s druge strane mreže. Upravo zato eventualni dvoboj Hrvatske i Srbije na ovom prvenstvu za nju bi bio poseban.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Za Srbiju se zna da je jedna od najboljih na svijetu. Mislim da postoji mogućnost da se susretnemo ako prođemo grupu i, iskreno, baš bih voljela igrati protiv Srbije. Igraju kvalitetnu odbojku, a to je zemlja iz koje svake godine izlaze novi talenti. Voljela bih tu odbojku doživjeti i s druge strane mreže."
| Foto: Instagram
A kada je trebalo odgovoriti na pitanje za koga bi u tom slučaju navijao Boris, odgovor je stigao uz osmijeh: "Za Srbiju i za mene"
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Hrvatska reprezentacija još uvijek ima priliku izboriti plasman u nokaut-fazu Europskog prvenstva. Nakon poraza od Italije i Francuske te pobjede protiv Slovačke, hrvatske odbojkašice u grupnoj fazi još očekuju dvoboji sa Švedskom i Crnom Gorom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram