SJAJNA GESTA

FOTO Hrvatski košarkaši otišli u posjet Vukovaru! Mario Hezonja pokrenuo fantastičnu inicijativu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
8
Foto: Hrvatski košarkaški savez

Posjetila je naša reprezentacija Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro, Spomen dom Ovčaru, tenk ispred Spomen doma hrvatskim braniteljima na Trpinjskoj cesti te Spomen sobu Trpinjska cesta

Dan nakon pobjede protiv Cipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, hrvatska košarkaška reprezentacija odradila je regeneracijski trening, a nakon toga se zaputila u Vukovar. Inicijativu je pokrenuo kapetan Mario Hezonja

Naši su košarkaši prvo posjetili Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro, a nakon toga Spomen dom Ovčaru gdje je odala počast žrtvama agresora u Domovinskom ratu. Kapetan Hezonja je zapalio svijeću kod spomen-obilježja. 

Foto: Hrvatski košarkaški savez
Foto: Hrvatski košarkaški savez

Zaustavili su se naši reprezentativci i ispred tenka na Trpinjskoj cesti, a posljednja stanica bila je Spomen soba Trpinjska cesta Vukovar. prenosi Hrvatski košarkaški savez

Foto: Hrvatski košarkaški savez
Foto: Hrvatski košarkaški savez
Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatsku nakon uvjerljive pobjede protiv Cipra čeka dvoboj protiv Izraela u gostima 1. prosinca. 

