FOTO Hrvatski košarkaši otišli u posjet Vukovaru! Mario Hezonja pokrenuo fantastičnu inicijativu

Dan nakon pobjede protiv Cipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, hrvatska košarkaška reprezentacija odradila je regeneracijski trening, a nakon toga se zaputila u Vukovar. Inicijativu je pokrenuo kapetan Mario Hezonja.

Naši su košarkaši prvo posjetili Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro, a nakon toga Spomen dom Ovčaru gdje je odala počast žrtvama agresora u Domovinskom ratu. Kapetan Hezonja je zapalio svijeću kod spomen-obilježja.

Foto: Hrvatski košarkaški savez

Zaustavili su se naši reprezentativci i ispred tenka na Trpinjskoj cesti, a posljednja stanica bila je Spomen soba Trpinjska cesta Vukovar. prenosi Hrvatski košarkaški savez.

Hrvatsku nakon uvjerljive pobjede protiv Cipra čeka dvoboj protiv Izraela u gostima 1. prosinca.