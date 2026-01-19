FOTO Hej, ekipa, nisam vam ja Sean Penn! Hrvatski navijač ukrao show na Euru u Švedskoj

Europsko rukometno prvenstvo donosi brojna uzbuđenja, a osim sjajnih poteza na terenu, ponekad svjedočimo i neobičnim prizorima na tribinama. Jedan takav trenutak, koji je nasmijao cijelu Hrvatsku, dogodio se tijekom utakmice protiv Nizozemske, a neki su mislili kako se u glavnoj ulozi našao, ni manje ni više, nego holivudska superzvijezda Sean Penn. Barem se tako činilo na prvi pogled...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Na slici se vidi semafor s utakmice Hrvatska - Nizozemska, a na velikom ekranu u dvorani prikazan je navijač koji nevjerojatno podsjeća na slavnog glumca i dvostrukog oskarovca Seana Penna.

Režiser prijenosa ili netko od organizatora očito se odlučio našaliti s publikom, pa je uz sliku navijača u hrvatskom dresu stavio i službenu fotografiju glumca uz veliki natpis "SEAN PENN".

Cijela situacija dogodila se u napetim trenucima drugog poluvremena utakmice, pri rezultatu koji je već tada obećavao važnu pobjedu za "kauboje", što je dodatno zabavilo gledatelje u dvorani i pred malim ekranima.