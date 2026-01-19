Cijela situacija dogodila se u napetim trenucima drugog poluvremena utakmice, pri rezultatu koji je već tada obećavao važnu pobjedu za "kauboje", što je dodatno zabavilo gledatelje
FOTO Hej, ekipa, nisam vam ja Sean Penn! Hrvatski navijač ukrao show na Euru u Švedskoj
Europsko rukometno prvenstvo donosi brojna uzbuđenja, a osim sjajnih poteza na terenu, ponekad svjedočimo i neobičnim prizorima na tribinama. Jedan takav trenutak, koji je nasmijao cijelu Hrvatsku, dogodio se tijekom utakmice protiv Nizozemske, a neki su mislili kako se u glavnoj ulozi našao, ni manje ni više, nego holivudska superzvijezda Sean Penn. Barem se tako činilo na prvi pogled...
Na slici se vidi semafor s utakmice Hrvatska - Nizozemska, a na velikom ekranu u dvorani prikazan je navijač koji nevjerojatno podsjeća na slavnog glumca i dvostrukog oskarovca Seana Penna.
Režiser prijenosa ili netko od organizatora očito se odlučio našaliti s publikom, pa je uz sliku navijača u hrvatskom dresu stavio i službenu fotografiju glumca uz veliki natpis "SEAN PENN".
Cijela situacija dogodila se u napetim trenucima drugog poluvremena utakmice, pri rezultatu koji je već tada obećavao važnu pobjedu za "kauboje", što je dodatno zabavilo gledatelje u dvorani i pred malim ekranima.
