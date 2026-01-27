Obavijesti

Od Kostelića do Modrića

FOTO Hrvatski športski muzej otvorio prvi stalni postav: 150 godina sporta na istom mjestu

Hrvatski športski muzej otvorio je svoj prvi stalni postav koji na više od 500 metara kvadratnih donosi cjelovitu, multimedijalnu priču o razvoju hrvatskog sporta od 19. stoljeća do danas
Zagreb: Svečano otvorenje prvog stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja
Hrvatski športski muzej danas, 27. siječnja, u obnovljenom prostoru u Ilici 13/I u Zagrebu službeno je otvorio svoj prvi stalni postav i prvi put javnosti predstavio cjelovitu, sustavno oblikovanu priču o razvoju sporta i tjelesnog vježbanja u Hrvatskoj, od druge polovice 19. stoljeća do današnjih dana. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
