FOTO Možda i posljednji snijeg na Maksimiru kakvog znamo...

U glavnom gradu Hrvatske ovog je tjedna pao značajan snijeg. Zagreb dugo nije bio pokriven ovako gustim snježnim pokrivačem, što je razveselilo brojne građane, ali i zadalo puno posla gradskim službama i stanovnicima. I nogometni klubovi morat će "zasukati rukave", iako je ostalo još nekoliko tjedana do nastavka HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Dinamo je objavio galeriju fotografija s Maksimira, kojeg je u potpunosti prekrio snježni omotač. Cijeli je travnjak prekriven snijegom, iako to zagrebačkom klubu nije veliki problem, s obzirom da ima sustav grijanja travnjaka...

Posebno je zanimljiv opis Dinamove objave: "Možda i posljednji snijeg na 'starom' Maksimiru...," napisali su "plavi", koji bi krajem 2026. ili početkom 2027. trebali preseliti na novi stadion u Kranjčevićevoj ulici.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo