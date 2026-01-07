Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE KADROVE

FOTO Možda i posljednji snijeg na Maksimiru kakvog znamo...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Možda i posljednji snijeg na Maksimiru kakvog znamo...
7
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Zagreb zatrpan snijegom! Građani uživaju, gradske službe u akciji, a Dinamo pokazao snježni Maksimir. Možda posljednji snijeg na starom stadionu, jer se uskoro sele na novi

U glavnom gradu Hrvatske ovog je tjedna pao značajan snijeg. Zagreb dugo nije bio pokriven ovako gustim snježnim pokrivačem, što je razveselilo brojne građane, ali i zadalo puno posla gradskim službama i stanovnicima. I nogometni klubovi morat će "zasukati rukave", iako je ostalo još nekoliko tjedana do nastavka HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka 01:49
Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Dinamo je objavio galeriju fotografija s Maksimira, kojeg je u potpunosti prekrio snježni omotač. Cijeli je travnjak prekriven snijegom, iako to zagrebačkom klubu nije veliki problem, s obzirom da ima sustav grijanja travnjaka...

POSLJEDNJE ZBOGOM FOTO Dinamo se oprostio od velikana Čerčeka. Pogledajte tko je došao na komemoraciju
FOTO Dinamo se oprostio od velikana Čerčeka. Pogledajte tko je došao na komemoraciju
NOVI X TREND Pitali smo umjetnu inteligenciju da predvidi prvaka HNL-a. Njen odgovor baš nitko nije očekivao
Pitali smo umjetnu inteligenciju da predvidi prvaka HNL-a. Njen odgovor baš nitko nije očekivao

Posebno je zanimljiv opis Dinamove objave: "Možda i posljednji snijeg na 'starom' Maksimiru...," napisali su "plavi", koji bi krajem 2026. ili početkom 2027. trebali preseliti na novi stadion u Kranjčevićevoj ulici.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
UŽIVO Transferi: Varaždin vraća kući igrača nakon pola godine
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Varaždin vraća kući igrača nakon pola godine

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026