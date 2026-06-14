FOTO O lijepoj Bosanki s kanadskih tribina danima se piše: 'Nisam ovo očekivala'

Iz Bosne su mi ljudi slali linkove članaka o meni. Iskreno, nisam očekivala ovoliku pažnju. Baš sam se iznenadila kada sam vidjela koliko se snimak dijeli i koliko ljudi komentira, kroz osmijeh nam priča simpatična Emina Dedić, široj javnosti poznata kao, "misteriozna navijačica“ čija je snimka bodrenja Zmajeva u Kanadi preplavila društvene mreže.

POGLEDAJTE GALERIJU BOSANKE KOJA JE SRUŠILA INTERNET:

Iako je rođena u Grazu u Austriji, kamo su njezini roditelji stigli iz Bosne i Hercegovine, ova 29-godišnjakinja porijeklom je iz Bugojna. Emina iza sebe ima i zanimljivu prošlost u javnosti postala je poznata još 2017. godine kada je osvojila titulu Miss Televoting Bosne i Hercegovine. Nakon toga se potpuno posvetila obrazovanju i karijeri. Danas je magistrica prava, radi kao odvjetnica u Beču gdje trenutno živi, a uz sve poslovne obveze pohađa i doktorske studije.

Zanimljivo je da njezin odlazak na Svjetsko prvenstvo u Toronto nije bio planiran mjesecima unaprijed.

- U Toronto sam otišla sasvim slučajno, na nagovor nekoliko rođaka. Na kraju se ispostavilo da je to bila odlična odluka - priča nam Emina, kojoj je ovo ujedno bila i prva utakmica reprezentacije BiH koju je pratila uživo.

Iskustvo je, kaže, nadmašilo sva očekivanja, a posebno ju je oduševila atmosfera na ulicama Toronta uoči susreta s Kanadom, gdje je bila dio velike navijačke kolone koja je pješačila do stadiona gotovo sat vremena uz pjesmu i zastave.

Posebnu pažnju privukao je njezin navijački izgled u bojama BiH i simboli koje je nosila na utakmici. | Foto: instagram

- Bilo je zaista prelijepo. Okupili su se Bosanci i Hercegovci iz svih krajeva svijeta. Posebno je bilo emotivno vidjeti koliko je našim ljudima u Kanadi značilo što su ih posjetili zemljaci - prenosi nam dojmove telefonski iz Kanade.

Iako priznaje da zbog svojih najboljih prijateljica Hrvatica rado prati i hrvatsku reprezentaciju, njezino je srce ovaj put kucalo za Zmajeve koji su protiv domaćina Kanade odigrali 1:1.



- Iako nas je bilo manje od domaćih navijača, imam osjećaj da smo ih nadglasali. Svi smo zadovoljni igrom i osvojenim bodom“, kaže Emina.

Na pitanje ima li favorita među nogometašima, uz smijeh odgovara da su joj svi super i da ne može izdvojiti jednog.

Emini se odlazak preko Atlantika toliko svidio da njezina navijačka avantura ovdje ne završava. Nakon Toronta putuje u Los Angeles gdje će navijati za svoje u ključnoj utakmici protiv Švicarske.

- U međuvremenu se otvorila prilika da odem i do LA-a, a nakon toga se moram vratiti nazad u Beč. Ako se plasiramo u drugi krug, sjest ću na avion i ponovo navijati za njih! - govori nam. Na naše pitanje je li slobodna, kratko nam je odgovorila.

- Slobodna sam.