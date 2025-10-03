FOTO Ovako izgleda lice bivšeg hajdukovca nakon što ga je napadač Zvezde udario laktom

Dominik Prpić je na ljeto napustio Hajduk i otišao u Porto za 4,5 milijuna eura. Postao je osmi najveći izlazni transfer u povijesti splitskog kluba, a portugalski velikan doveo ga je kao zalog za budućnosti. Plan je bio 'čelićiti' ga na najvišoj razini, davati mu minutažu postupno i priliku da stekne iskustvo, no Hrvat je pokazao da se trener Porta Nicolo Farioli već sada može osloniti na njega, iako mu je tek 21 godina i došao je iz HNL-a, ali drastično je napredovao u posljednjih godinu dana i spreman je za najveće dosege.

Pokazao je to u pobjedi protiv Crvene zvezde (2-1) u drugom kolu Europske lige. Veliku bitku cijelu utakmicu vodio je protiv Marka Arnautovića, bivšeg napadača Intera, poznatog po incidentnom i prgavom ponašanju. Imali su nekoliko okršaja tijekom utakmice, a austrijski napadač srpskog porijekla je sredinom prvog poluvremena posegnuo za prljavštinom. Udario je laktom našeg stopera i napravio mu posjekotinu ispod oka. Nije dobio ni žuti karton.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Krv je šikljala, liječnici su mu u nekoliko navrata morali krpati ranu, da bi na koncu je sanirali s četiri šava. Prpić je stisnuo zube, odbio izaći iz igre i herojski odradio utakmicu do kraja. Nije ustuknuo, postavio se Arnautoviću, kako u duelima, tako i odgovorivši na njegove provokacije.

Navijači su oduševljeni njegovim igrama, ali i pristupom, neustrašivošću, borbenošću. Klub je nakon utakmice objavio fotografiju njegove posjekotine.

- Zmaj se nikad ne povlači. Idemo zaјedno u iduću bitku.

Prpić je stoper fine ljevice, sjajno čita igru, tehničke sposobnosti su mu na visokoj razini, a u posljednjih godinu dana drastično je napredovao i po pitanju fizičke spreme. Nadodao je nekoliko kilograma mišića, čvršći je i jači u duelima, puno bolji u skoku, što se moglo vidjeti i na utakmici protiv Zvezde gdje je osvojio osam od 12 duela.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Ovo mu je bila prva utakmica od prve minute, odigrao je svih 90 minuta. Iako je konkurencija u obrani itekako izazovna, ako ovako nastavi, hrvatski nogometaš uskoro bi trebao dobiti još veću minutažu kod trenera Fariola, a onda, tko zna, možda ga vidimo i na Dalićevom popisu.