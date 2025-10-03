Zmaj se nikad ne povlači. Idemo zaјedno u iduću bitku, objavio je Porto uz fotografiju na kojoj se vidi posjekotina ispod oka Dominika Prpića. Nju mu je zadao Marko Arnautović, za što nije dobio niti žuti karton
FOTO Ovako izgleda lice bivšeg hajdukovca nakon što ga je napadač Zvezde udario laktom
Dominik Prpić je na ljeto napustio Hajduk i otišao u Porto za 4,5 milijuna eura. Postao je osmi najveći izlazni transfer u povijesti splitskog kluba, a portugalski velikan doveo ga je kao zalog za budućnosti. Plan je bio 'čelićiti' ga na najvišoj razini, davati mu minutažu postupno i priliku da stekne iskustvo, no Hrvat je pokazao da se trener Porta Nicolo Farioli već sada može osloniti na njega, iako mu je tek 21 godina i došao je iz HNL-a, ali drastično je napredovao u posljednjih godinu dana i spreman je za najveće dosege.
Pokazao je to u pobjedi protiv Crvene zvezde (2-1) u drugom kolu Europske lige. Veliku bitku cijelu utakmicu vodio je protiv Marka Arnautovića, bivšeg napadača Intera, poznatog po incidentnom i prgavom ponašanju. Imali su nekoliko okršaja tijekom utakmice, a austrijski napadač srpskog porijekla je sredinom prvog poluvremena posegnuo za prljavštinom. Udario je laktom našeg stopera i napravio mu posjekotinu ispod oka. Nije dobio ni žuti karton.
Krv je šikljala, liječnici su mu u nekoliko navrata morali krpati ranu, da bi na koncu je sanirali s četiri šava. Prpić je stisnuo zube, odbio izaći iz igre i herojski odradio utakmicu do kraja. Nije ustuknuo, postavio se Arnautoviću, kako u duelima, tako i odgovorivši na njegove provokacije.
Navijači su oduševljeni njegovim igrama, ali i pristupom, neustrašivošću, borbenošću. Klub je nakon utakmice objavio fotografiju njegove posjekotine.
- Zmaj se nikad ne povlači. Idemo zaјedno u iduću bitku.
Prpić je stoper fine ljevice, sjajno čita igru, tehničke sposobnosti su mu na visokoj razini, a u posljednjih godinu dana drastično je napredovao i po pitanju fizičke spreme. Nadodao je nekoliko kilograma mišića, čvršći je i jači u duelima, puno bolji u skoku, što se moglo vidjeti i na utakmici protiv Zvezde gdje je osvojio osam od 12 duela.
Ovo mu je bila prva utakmica od prve minute, odigrao je svih 90 minuta. Iako je konkurencija u obrani itekako izazovna, ako ovako nastavi, hrvatski nogometaš uskoro bi trebao dobiti još veću minutažu kod trenera Fariola, a onda, tko zna, možda ga vidimo i na Dalićevom popisu.
